"Van Ajax begrijp ik het niet, hij kan op de positie van Lasse Schöne spelen"

Ajax trok in de afgelopen zomers flink de portemonnee om spelers van buitenaf te halen en dat leidde tot nationaal en internationaal succes.

De Amsterdammers gaan echter ook nog prat op de eigen jeugdopleiding en de bedoeling is dat zoveel mogelijk zelfopgeleide talenten uiteindelijk de stap zullen zetten naar de hoofdmacht van trainer Erik ten Hag.

Voormalig teammanager David Endt signaleert in gesprek met Showtime dat de Europese successen weleens 'negatief' uit zouden kunnen pakken voor de talenten uit de eigen jeugd.

"Dat is een beetje het gevaar van de weelde dat je veel geld hebt. Dan ga je daar spelers van halen en vergeet je dat Jurgen Ekkelenkamp misschien net zo goed kan zijn, of dat Dani de Wit zich ook kan ontwikkelen tot zo'n speler als Edson Álvarez nu is. Ik ben ervan overtuigd dat dat zo is", legt hij uit.

De Wit maakte in de afgelopen transferperiode de overstap naar en Endt betreurt het vertrek van de middenvelder. Hij ziet in De Wit namelijk een speler die zich 'potentieel enorm kan ontwikkelen': "Hij heeft ook een bepaalde power, gemeenheid en kracht."

"Ik kan zijn keuze begrijpen, want hij wil zich verder ontwikkelen. Maar van Ajax begrijp ik het niet. Ik had deze man al veel eerder een serieuze kans gegeven. Hij kan op de positie van Lasse Schöne spelen. Daar ben ik van overtuigd."

Endt snapt aan de andere kant wel dat Ajax in de jacht op nieuwe Europese successen, en de daarbij horende status, minder tijd heeft om talenten in te passen. Hij waarschuwt echter wel dat Ajax op de lange termijn zijn eigen identiteit moet behouden en stipt nog een ander 'risico' aan.

"Het gevaar is, als een speler gekocht wordt, dat er mensen achter die transfer zitten en er verantwoordelijk voor zijn. Die gaan niet gauw toegeven dat ze het verkeerd hebben gedaan."

"Die gekochte spelers hebben meer krediet, ook omdat de mensen die verantwoordelijk zijn voor die aankopen zichzelf willen bevestigen in het laten zien van een juiste aankoop."