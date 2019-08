Van Afrika’s kroonjuweel tot trainen in de League Two – het verval van Bony

De voormalig spits van Vitesse en Manchester City, nog altijd pas 30 jaar, is clubloos nadat hij ooit de duurste speler van Afrika was.

In januari stapte Wilfired Bony over van Swansea naar nadat hij de meestscorende spits van de Premier League was geweest in het voorgaande kalenderjaar.

De Ivoriaanse spits ging als een speer en zou korte tijd later de Afrika Cup of Nations winnen met zijn land, waar hij werd uitverkozen in het Team van het Toernooi.

Met zijn transfer was 27 miljoen euro gemoeid, waarmee Bony destijds de duurste Afrikaanse voetballer aller tijden werd. Op zijn 26e had hij de wereld aan zijn voeten.

Maar vier jaar later is Bony nu wanhopig op zoek naar een club, nadat hij meest recent opdook voor een trainingsstage bij League Two-club Newport County.

Hij zal geen contract tekenen bij de club uit het vierde niveau van het Engelse voetbal, maar het feit alleen dat hij daar rondloopt illustreert al hoe ver hij gevallen is.

Bony's carrière begon ooit bijna in Engeland, waar de aanvaller in 2007 een testperiode had bij . "Ik verbleef daar twee weken lang toen Rafa Benitez de trainer was", onthulde Bony in 2014.

"Ze wilden zien wat voor speler ik was en het was geweldig om als jonge jongen de kans te krijgen om van zulke facititeiten gebruik te maken en zo'n stadion te mogen ervaren."

Er kwam echter geen contract uit voort en Bony opteerde voor zijn eerste profcontract in Tsjechië, waar Sparta Praag hem inlijfde.

Hij maakte zoveel indruk dat in 2010 de gok waagde en zich ruimschoots uitbetaald zag. Zijn aankoopsom van 4 miljoen euro werd verviervoudigd nadat hij de aan gort had geschoten.

Swansea betaalde zestien miljoen euro, een toenmalig clubrecord, en wederom had Bony niet lang nodig om zich te bewijzen. Met twee treffers tijdens zijn debuut schoot hij de club eigenhandig naar de .

De Ivoriaans international zou vervolgens ook scoren tijdens zijn debuut in de Premier League. Tegen was het al snel raak en hij eindigde het seizoen met liefst 25 goals in alle competities.

In 2014 scoorde hij twintig treffers in de Premier League en dat was meer dan wie ook in de Engelse topdivisie. Bony was voor even de koning van Engeland en verdiende zelfs een transfer naar topclub Manchester City.

"Hij is enorm lastig te verdedigen omdat hij zo ontzettend sterk is", concludeerde toenmalig City-trainer Manuel Pellegrini tijdens Bony's presentatie in het Etihad. "Hij is een intelligente voetbal met techniek en kracht."

"Zijn statistieken zijn bovendien uitstekend sinds hij in Engeland is. Hij heeft zich heel snel aangepast aan het spelletje hier en ik denk dat hij ook bij City snel op zijn gemak zal zijn", voorspelde Pellegrini.

Het liep echter anders met Bony, die slechts tweemaal scoorde in zijn eerste twaalf wedstrijden. Daarna wilde hij zich terugvechten in de basiself, maar een aanval van malaria voorkwam dat.

In seizoen 2015/16 kende de herstelde Bony een uitstekende voorbereiding en vervolgens kwam hij tot 34 competitiewedstrijden, met slechts acht goals als gevolg.

Josep Guardiola nam het roer over als trainer en bezegelde al snel het lot van Bony, die hij niet bij zijn spel vond passen bij Manchester City.

Een huurperiode bij Stoke City volgde, maar hij kon niet overtuigen en kwam al snel naast het elftal van Mark Hughes te staan, terwijl hij ook een transfer naar China afwees.

"Het is heel raar als je hoort dat alles in orde is, terwijl je niet speelt", zei Bony er zelf over tegenover BBC's World Football.

"Het is meer dan lastig, want ik wil weten waarom ik niet speel. De coach zegt echter dat ik goed train en dat mijn houding goed is. Het slaat nergens op en dat is pijnlijk voor me."

Swansea geloofde nog in haar oud-speler en maakte in augustus 2017 een reünie mogelijk, terwijl men minder dan de helft hoefde te betalen dan de 32 miljoen euro die het van City toucheerde.

Hoewel hij snel twee keer scoorde en zelfs aanvoerder was, gooiden blessures en slechte wedstrijden roet in het eten voor Bony, die degradatie niet kon afwenden.

Na een handvol optredens in de Championship, koos Bony voor een huurtransfer naar Al-Arabi in januari 2019. Hij kwam weliswaar tot maar zeven wedstrijden, maar scoorde daarin wel vijf goals.

Desondanks kreeg hij bij zijn terugkeer in Wales in mei te horen dat zijn contract werd ontbonden en League Two-club Newport bood hem de kans om mee te trainen en fit te blijven.

"Ik zei waarom niet - laat ik maar gaan. Het is een uurtje vanaf Swansea, dus begon ik daar mee te trainen", memoreert Bony in gesprek met BBC Sport Wales.

"Ik geniet ervan. Het is een jong team met vele jonge gasten. Ik praat veel met hen over mijn ervaringen. Ik wilde fitter worden en het is goed om bij andere voetballers te zijn."

Lees beneden verder

"Ik weet dat het niet hetzelfde niveau is, maar dat maakt niet uit. Ik moet gewoon bij een team zijn en stukje bij beetje fitter worden."

Hoewel het idyllische Rodney Parade bepaald niet hetzelfde is als het glamoureuze Etihad, is Bony toch vastbesloten om terug te keren op topniveau.

Transfers naar Italië en Turkije worden gesuggereerd, terwijl ook soms zijdelings wordt genoemd voor de Ivoriaan. Hij is nog altijd pas dertig jaar, dus het is niet te laat voor Bony om weer te schitteren.