Van 100 miljoen voor Ronaldo naar 75 voor De Ligt - Juventus is de nieuwe Galacticos

De Italiaanse grootmacht staat bekend om zijn sluwe transferzaken, maar nu halen Andrea Agnelli en zijn collega's iedere zomer een superster binnen.

Het was in de zomer van 2003. José Ángel Sánchez, marketingdirecteur van , zat in een restaurant op het Italiaanse eiland Sardinië tegenover Peter Kenyon en hij kon niet geloven wat hij zojuist had gehoord.



De 'chief executive' van zei dat de Engelsen bereid waren om David Beckham voor 37 miljoen euro te verkopen aan Los Blancos.



Sánchez werd helemaal gek van enthousiasme, maar zijn gezichtsuitdrukking veranderde niet. Hij verontschuldigde zich toen hij even van tafel ging om Florentino Perez te bellen.



Volgens White Angels, het boek van John Carlin over Beckham's verhuizing naar Madrid, schreeuwde Sánchez toen de Real-president zijn telefoon opnam: "Peanuts! Ze vragen peanuts!"



Hij stond versteld van het prijskaartje dat Beckham van zijn club had gekregen. Niet zozeer vanwege zijn kwaliteiten als voetballer, maar meer door 'het merk' dat de Engelsman toen al was.



De aanvoerder van de nationale ploeg was één van de bekendste gezichten op de planeet. Sánchez geloofde dat Beckham qua commerciële inkomsten minstens 500 miljoen euro waard zou zijn voor de Madrilenen.



De belofte om Luis Figo in 2000 weg te halen bij rivaal had Perez het presidentschap opgeleverd en door de komst van Zinédine Zidane kon Real een jaar later Europa veroveren.



Maar wat Perez en Sánchez écht verlangden, was het overnemen van de commerciële wereld. En Beckham was het ontbrekende puzzelstukje.



"Je houdt je aan bepaalde basisprinicipes en als je een goed merk hebt - en Real Madrid is het beste merk in de sportwereld - dan zul je het goed doen", legde Sánchez eens uit.



In eerste instantie deed de Koninklijke het inderdaad goed. Real won twee landstitels en de in de eerste twee jaar van Perez' eerste termijn als president.



Bovendien lukte het Real een jaar na de komst van Beckham om Manchester United af te lossen als meest winstgevende club ter wereld; 37 miljoen was in die omstandigheden inderdaad een schijntje.

-president Andrea Agnelli had Real's beroemde tijdperk van de Galacticos voor ogen toen hij vorig jaar Cristiano Ronaldo naar Turijn haalde.



De wederopstanding van de Oude Dame sinds het begin van dit decennium was voor een groot deel te danken aan het slimme werk van Beppe Marotta op de transfermarkt.



Spelers als Andrea Pirlo, Paul Pogba, Sami Khedira, Fernando Llorente en Dani Alves waren allemaal transfervrij vastgelegd, terwijl Arturo Vidal (12,5 miljoen euro), Carlos Tévez (negen), Patrice Evra (anderhalf) en Andrea Barzagli (drie ton) spotgoedkoop waren.



De komst van Gonzalo Higuaín voor 90 miljoen euro, in de zomer van 2016, was dan ook totaal niet in overeenstemming met de transferstrategie, maar Juve geloofde dat de Argentijn de doelpuntenmaker was die men nodig had om Europa te veroveren.



Net als in 2015 kwamen de Italianen in Higuaín's eerste jaar bij Juve heel dichtbij. In de finale van de Champions League bleek Ronaldo's Real Madrid te sterk.



Ondanks Juventus' opwinding over Ronaldo's bereidheid om in 2018 naar Turijn te komen, waren er twijfels of men wel 340 miljoen euro (transfersom plus salaris) moest uitgeven aan een 33-jarige aanvaller.



De Portugees is echter niet alleen maar een voetballer. Hij is een nog groter merk dan Beckham destijds was.



"Het was de eerste keer dat de commerciële en de sportieve kant van Juventus bij elkaar kwamen om de kosten en baten van een nieuwe speler te beoordelen", vertelde Agnelli vorig jaar aan de Financial Times.



"De kans om Ronaldo binnen te halen werd grondig beoordeeld... en het was een logische transfer, zowel binnen als buiten het veld."



Juventus heeft qua commerciële aantrekkingskracht al veel profijt gehad van het 'Ronaldo-effect'. De naamsbekendheid van hun clubmerk op social media heeft een enorme boost gekregen.

Het is onwaarschijnlijk dat een andere speler, behalve Lionel Messi, hetzelfde effect zou hebben gehad op de populariteit van de club. Het transfersucces heeft Agnelli overtuigd van de voordelen van het aantrekken van één Galactico per jaar.



Dat is waarom Juve ook deze zomer weer met geld smijt. Leeftijd was opnieuw een zorg, maar dit keer was het doelwit mogelijk niet te oud, maar te jong.



Barcelona worstelde met Mino Raiola's looneisen voor de 19-jarige Matthijs de Ligt. De Catalanen boden de verdediger hetzelfde salaris als Frenkie de Jong, namelijk negen miljoen euro per seizoen.



De Ligt en Raiola wilden echter meer - twaalf miljoen per jaar, om precies te zijn - en Juventus stemde daarmee in. Het salaris is de voornaamste reden waarom de Oranje-international in Turijn gaat voetballen.



Ronaldo's aanwezigheid en overtuigingskracht waren echter ook belangrijk. En ook dat is een reden waarom de Portugese ster die gigantische investering volgens Agnelli wel waard was.



Want wie zou zomaar 'nee' zeggen tegen de kans om in hetzelfde team te spelen als de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar?



Alleen al door zijn aanwezigheid is Ronaldo een soort aanbeveling van Juventus als club. De krachtigste demonstratie die mogelijk is van het verlangen van de Oude Dame om op grootse wijze te winnen.



Concurrenten als Barcelona en Paris Saint-Germain verslaan in de strijd om De Ligt is nogmaals een bewijs van die ambitie.



Zoals La Gazzetta dello Sport eerder deze week beschreef, stelt Agnelli bij Juve een sterrenteam samen. Een ploeg die gebouwd is in het beeld van de Galacticos van Florentino Perez.

Het is echter wel de moeite waard om te onthouden dat Real, ondanks twee goede eerste seizoenen, in feite al was opgebrand voordat Beckham arriveerde.



De Engelse icoon won in zijn vier jaar in Bernabéu maar één grote prijs en die landstitel kwam pas in 2007. Perez had toen al ontslag genomen, aangezien zijn project was uitgedraaid op een mislukking.



De leider van Real had totaal geen aandacht besteed aan de verdedigende kant van het spel. Dat bleek vooral uit zijn onderschatting van het belang van Claude Makélélé, het werkpaard op het middenveld.



"Hij was geen echte spelmaker en hij verstuurde zelden een pass over meer dan drie meter", snauwde Perez in september 2003. "Jongere spelers die naar Real komen, zullen ervoor zorgen dat Makélélé wordt vergeten."



De beslissing om de Fransman in 2003 naar te laten gaan wordt echter gezien als het begin van de ineenstorting van het eerste Galactico-tijdperk in de Spaanse hoofdstad.



Juventus wil zulke nalatigheid natuurlijk voorkomen, wat niet zo gek is voor een club wiens succes zowel binnen als buiten de lijnen gebouwd is op een solide fundament.



Terwijl men de voorhoede nog hoopt te versterken met Mauro Icardi en Federico Chiesa, bewijst de komst van De Ligt dat Juve de eens zo geweldige achterhoede aan het verjongen is.



Zoals Agnelli vorig jaar al uitlegde kan Ronaldo helpen bij het aantrekken van toekomstige sterren, ook al heeft de topschutter zelf zijn beste jaren misschien al gehad.



"We moeten in een positie komen om de volgende Cristiano te kunnen halen", zei hij. "Maar dan op 25-jarige leeftijd."



Juventus probeert daarom de perfecte balans te vinden tussen jong en oud, aanval en verdediging, sportief en commercieel succes.



Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat Agnelli's Galacticos langer standhouden dan die van Perez.