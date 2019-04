Valverde wil sterspeler Messi geen rust geven

Ernesto Valverde lijkt niet van plan om Lionel Messi dinsdag te sparen bij Barcelona, met het oog op de Champions League-clash van volgende week.

Messi was zaterdagavond nog zeer belangrijk voor Barça, dat dankzij twee treffers van de Argentijn met 2-0 van won. De Catalanen hebben in tien punten voorsprong op . Dinsdagavond speelt een uitwedstrijd bij en zaterdag komt Atlético op bezoek. Daarna is volgende week woensdag de eerste kwartfinale van de tegen (uit).



Villarreal vecht tegen degradatie en velen zien dat duel daarom als een mooie kans om Messi rust te geven. "Het is nooit een goed moment om een speler als Messi te roteren", zei trainer Valverde maandag echter op de persconferentie. "Veel mensen hebben hun ogen al op de Champions League gericht, maar daarvóór spelen we ook een belangrijke wedstrijd tegen Atlético. We nemen ieder duel serieus, dus we zullen morgen wel zien."



In La Liga zijn nog negen duels te gaan en dinsdag is voor Barça dus speelronde 30. Valverde: "Ik vergeet nooit dat onze concurrenten wachten op een fout van ons, zodat ze meer hoop krijgen om ons in te halen. We mogen ze geen kansen geven."



Valverde kreeg ook vragen over Ousmane Dembélé, die tegen een hamstringblessure opliep. Wanneer de Fransman zijn rentree maakt, is nog niet bekend. "Ik weet niet wanneer we weer op hem kunnen rekenen. Ik weet niet of dat tegen Manchester United is of misschien zaterdag al."