Valverde: "We zijn een stapte dichterbij de titel"

Ernesto Valverde erkent dat Barcelona een stapje dichterbij de titel is na de 2-0 zege op naaste concurrent Atlético Madrid zaterdagavond.

Luis Suárez en Lionel Messi maakten in de laatste vijf minuten van de wedstrijd het verschil, nadat de Catalanen het grootste gedeelte van de wedstrijd met een man meer speelde nadat Diego Costa in de eerste helft werd weggestuurd na opmerkingen richting de arbitrage.

Het verschil tussen en Atlético in LaLiga, met nog zeven wedstrijden te spelen, is nu elf punten. Valverde is vanzelfsprekend zeer tevreden met de zege, maar waakt voor gemaktzucht. "Het zijn drie zeer belangrijke punten", vertelt de trainer in gesprek met Spaanse media . "We zijn een stapte dichterbij de titel, maar we zijn er nog niet."

"Het werk moet nog worden afgerond. Vandaag (zaterdag, red.) was een fundamentele wedstrijd, omdat het veel kan betekenen. We zijn heel blij omdat onze tegenstander tweede stond en een heel goed team is dat tot het einde met één man minder heeft gevochten."

Valverde is vol lof over Suárez. De Uruguayaanse spits maakte zijn zevende doelpunt en de laatste negen wedstrijden in alle competities, een reeks na aan moeilijke periode. "Suárez is altijd beslissend. Hij bezorgd tegenstanders permanente hoofdpijn en je weet niet wanneer hij zich laat gelden. Hij was fris, met een vonk, en er stond een fantastische doelman (Jan Oblak, red.) voor hem."