Valverde: "We verwachten veel van Messi"

Ernesto Valverde, de coach van Barcelona, heeft hoge verwachtingen van Lionel Messi voor de Champions League-kraker tegen Manchester United.

De Catalanen spelen woensdagavond de eerste kwartfinale van het miljoenenbal op Old Trafford. Messi wist in zijn carrière al 22 keer te scoren tegen Engelse teams, meer dan iedere andere speler. In zijn laatste elf kwartfinaleduels heeft de Argentijn echter geen doelpunt meer gemaakt.



Valverde heeft er vertrouwen in dat Messi die reeks kan doorbreken tegen United, de club waar hij tegen scoorden in de gewonnen finales van 2009 en 2011. "Iedere manager en iedere tegenstander zoekt naar een manier om hem af te stoppen. Soms zijn er manieren om een speler te neutraliseren. We zullen zien of het hen gaat lukken", sprak de coach in de aanloop naar het duel. "We verwachten veel van Leo en normaal gesproken laat hij iets moois zien."



kan in Manchester woensdag mogelijk niet beschikken over Ousmane Dembélé. De Fransman kwam niet meer in actie nadat hij in de vorige ronde tegen een hamstringblessure opliep. "Ik weet het niet. We gaan zien hoe hij het doet op de training vanavond", zei Valverde op de vraag of Dembélé kan spelen.



"Het is niet dezelfde situatie als tegen Lyon", ging de Spaanse trainer verder. "In die wedstrijden forceerden we het misschien een beetje, want dat was de tweede wedstrijd. Dit keer zullen we dat risico niet nemen."