Valverde wacht af: "Ik heb niet met Frenkie de Jong gesproken"

Frenkie de Jong wordt gelinkt met een stap naar de Europese top, waarbij vooral Paris Saint-Germain en Barcelona als opties worden genoemd.

Ernesto Valverde, trainer van de Catalaanse grootmacht, heeft nog geen idee waar de middenvelder van Ajax terechtkomt: "Of De Jong naar PSG gaat of een andere club? Ik weet niet wat de toekomst in petto heeft." Naar verluidt begint Barcelona te wennen aan het idee dat De Jong naar Parijs verkast.

De Franse topclub zou de Ajacied meer speeltijd én geld garanderen. "We zullen zien waar hij gaat spelen. Op dit moment staat hij onder contract bij Ajax en we praten niet over spelers van andere clubs", wordt Valverde geciteerd door diverse Spaanse media, waaronder Mundo Deportivoen SPORT.



Valverde ontkent dat hij direct betrokken is bij de transferperikelen omtrent de middenvelder van Ajax. "Ik heb niet met hem gesproken of met welke speler dan ook. En niemand heeft namens mij met hem gesproken", aldus de trainer. De vijfvoudig Oranje-international ligt momenteel nog tot de zomer van 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA.



De Jong, die wordt getaxeerd op circa 75 miljoen euro, gaf in gesprek met FOX Sportsaan dat hij snel een beslissing wil nemen, ook omdat er veel geruchten aangaande zijn toekomst zijn. "Soms denk ik wel: is het maar achter de rug. Ik ga geen overhaaste beslissing nemen, maar ik heb wel het liefst redelijk snel duidelijkheid voor mezelf."