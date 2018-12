Valverde waarschuwt Barcelona voor Lyon

Ernesto Valverde verwacht dat Barcelona vol aan de bak moet in de tweede ronde van de Champions League, tegen Olympique Lyon.

Op de officiële kanalen van zijn club geeft Valverde toe dat hij Lyon niet heel goed kent. "Ik heb eerlijk gezegd nog weinig van ze gezien. Ik heb een algemeen beeld bij Lyon en ze hebben een paar spelers die we kennen, maar we moeten ons goed voorbereiden", aldus de hoofdcoach. "Ze streden in de groepsfase om de poulewinst tegen Manchester City en ze wisten in Manchester te winnen. Dat zegt wel iets."



Valverde heeft dan ook het gevoel dat de Fransen een gevaarlijk elftal hebben. "Ze kunnen snel counteren met een paar snelle spelers, dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. We kunnen het ons niet veroorloven om gemakzuchtig te zijn. We hebben nog twee maanden om ons in de tegenstander te verdiepen en ons goed voor te bereiden."



Barcelona speelt op 19 februari eerst in het Parc Olympique Lyonnais en op 13 maart is de return in Camp Nou. De Catalanen werden de afgelopen drie seizoenen telkens in de kwartfinales uitgeschakeld. Het jaar ervoor, in 2015, pakte Barça de eindzege in de finale tegen Juventus in Berlijn.



In La Liga staat Barcelona na zestien duels drie punten los van nummers twee Sevilla en Atlético Madrid. Het team van Valverde speelt in 2018 alleen nog tegen Celta de Vigo, aanstaande zaterdag in eigen stadion. De eerste wedstrijd in het nieuwe kalenderjaar is op zondag 6 januari tegen Getafe (uit).