Valverde voorzichtig: "Wat er met Real is gebeurd, kan ons ook overkomen"

Ernesto Valverde hoopt dat zijn Barcelona scherp blijft in de laatste maanden van het seizoen. Hij heeft geleerd van aartsrivaal Real Madrid.

De trainer zag de Madrilenen dinsdagavond in de Champions League ten onder gaan tegen Ajax en neemt hen dan ook als voorbeeld. Woensdag verloor Barcelona de finale van de Supercopa de Catalunya tegen Girona en Valverde sprak na afloop met de Spaanse pers. "Voor ons is Real nog altijd een concurrent", tekent Mundo Deportivoop uit de mond van de Spanjaard.

Barcelona verloor in Nova Creu Alta met 0-1 van Girona en greep zo naast de Supercopa. Valverde speelde in Sabadell vooral met spelers, die normaal gesproken minder in actie komen. Jasper Cillessen stond na blessureleed weer onder de lat, terwijl ook Malcom, Kevin-Prince Boateng en Samuel Umtiti speeltijd kregen. "Girona speelde met een team dat ook in LaLiga zou kunnen meedoen. Het is goed voor onze jonge spelers, die zich goed hebben geweerd."



De Spaanse pers vroeg Valverde ook naar de malaise bij aartsrivaal Real, dat dit seizoen geen aanspraak meer lijkt te maken op een hoofdprijs. "Wat er met Madrid is gebeurd, zou ook met ons kunnen gebeuren", weet Valverde. "Het moet ervoor zorgen dat wij scherp zijn. We zitten nog niet in de kwartfinales van de Champions League en hebben nog geen voordeel. Een slechte dag kan ons ook fataal zijn. En wat LaLiga betreft, denk ik dat Real gewoon een concurrent is."



Girona trok in de finale van de Supercopa de Catalunya aan het langste eind door een benutte strafschop van Cristhian Stuani. Voor Barcelona kunnen de ogen weer gericht worden op 'echte' prijzen. De Catalaanse topclub speelt volgende week woensdag de return in de achtste finales van de Champions League tegen Olympique Lyon. De heenwedstrijd eindigde in 0-0. Daarnaast heeft Barcelona in de competitie een voorsprong van zeven punten op achtervolger Atlético Madrid en wordt eind mei finale van de Copa del Rey gespeeld tegen Valencia.