Valverde verklaart wisselbeurt Busquets: "Hij was wel een beetje geïrriteerd"

Sergio Busquets was een opvallende afwezige woensdagavond in de basiself van Barcelona voor het duel met Real Madrid (0-0).

Er bestond de nodige verwarring over het ontbreken van de 31-jarige middenvelder, die uiteindelijk negentig minuten op de reservebank zat. Ernesto Valverde, trainer van , verklaart na afloop echter dat Busquets ziek was en daardoor niet aan spelen toekwam.

"Hij was ziek voor de wedstrijd en heeft daardoor niet gespeeld, dat is het. Uiteindelijk heb ik besloten om niet met hem te spelen. Het is niet zo dat hij omviel doordat hij ziek was of zoiets. Hij was wel een beetje geïrriteerd en ik besloot om niet met hem te starten, zodat ik hem tijdens de wedstrijd eventueel zou kunnen gebruiken", verklaart Valverde in gesprek met Marca. Zijn ploeg, waar Frenkie de Jong, Ivan Rakitic en Sergi Roberto uiteindelijk op het middenveld speelden, had het lastig met .

"We waren aan elkaar gewaagd, beide ploegen hadden fases waarin ze het beste van het spel hadden. Ze zetten ons onder druk en stichtten gevaar door de ballen door de verdediging heen te geven. Daar hadden we het moeilijk mee."

"Er was veel spanning en er werden de nodige kaarten gegeven, de Clásico is nu eenmaal de Clásico", vervolgt de trainer van Barcelona. "We hadden verwacht dat ze hoog druk zouden zetten, maar de realiteit is dat het tegen een sterke opponent draait om de individuele duels. Soms lukte dat, soms lukte dat niet."

Barcelona en Real Madrid gaan momenteel samen aan kop in LaLiga, met allebei 36 punten uit 17 wedstrijden. "We kunnen 2019 op gelijke hoogte afsluiten. Komende zaterdag spelen we in eigen huis tegen Alavés en we zijn aan onze stand verplicht om die wedstrijd te winnen. Natuurlijk hadden we vandaag ook willen winnen, maar het is normaal dat dit soort wedstrijden moeilijk zijn."