Valverde springt in de bres voor bekritiseerde pupil

Barcelona won woensdagavond met 5-1 van Olympique Lyon en Philippe Coutinho was één van de doelpuntenmakers van de Catalanen.

Trainer Ernesto Valverde had na afloop complimenten over voor de Braziliaanse middenvelder. Coutinho kwam ruim een jaar geleden voor maximaal 160 miljoen euro over van , maar de spelmaker heeft nooit volledig weten te overtuigen bij de Catalaanse grootmacht. De laatste tijd zwelt de kritiek op Coutinho aan en er gaan geruchten dat de creatieveling komende zomer alweer gaat vertrekken uit het Camp Nou.



"Het was een belangrijke wedstrijd voor hem, maar ook voor de rest. Voor alle spelers en voor de club", zegt Valverde na afloop, geciteerd door diverse Spaanse media. "Ik vind dat Coutinho een geweldige wedstrijd heeft gespeeld. Het klopt dat hij dit jaar mindere wedstrijden heeft gespeeld, maar soms deed hij het ook heel goed. Hij scoorde bijvoorbeeld eind januari twee keer tegen ."



"We verwachten dat hij in de loop der tijd weer meer vertrouwen gaat krijgen, zodat hij ons optimaal kan gaan helpen", besluit Valverde over Coutinho. De 26-jarige middenvelder heeft tot op heden 62 wedstrijden gespeeld voor , met negentien doelpunten en elf assists als resultaat. Coutinho ligt nog tot de zomer van 2023 vast bij de huidige koploper van LaLiga.