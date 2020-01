Valverde schrijft respectvolle afscheidsbrief op clubwebsite Barcelona

Ernesto Valverde werd maandag ontslagen als trainer van Barcelona. Op de clubwebsite heeft hij een afscheidsbrief geschreven.

Valverde spreekt zijn dank uit aan het bestuur, de supporters en spelersgroep van Barça. "Het waren tweeënhalve intensieve jaren", aldus de trainer.

Valverde stond al langere tijd onder druk en is de laan uitgestuurd nadat in de halve finale van de Supercup werd uitgeschakeld door . "Mijn tijd bij Barcelona is tot een einde gekomen", begint hij zijn afscheidsbrief. "In de afgelopen jaren heb ik mooie momenten meegemaakt. We wonnen prijzen, maar maakten ook moeilijke en zware tijden mee."

Lees beneden verder

Valverde benadrukt de liefde die hij heeft ontvangen van de fans van Barcelona en richt zich vervolgens tot de clubleiding. "Ik wil voorzitter Josep Maria Bartomeu en het bestuur bedanken voor het feit dat zij mij de kans hebben gegeven en het vertrouwen dat ik heb ervaren gedurende de afgelopen periode. Ik wil ook alle mensen die bij de club werken bedanken voor hun steun en in het bijzonder iedereen die betrokken was bij het eerste elftal."

Tot slot richt hij zich tot de spelersgroep. "Natuurlijk wil ik alle spelers bedanken voor hun inzet, waardoor we samen vier prijzen hebben gewonnen. Ik wens hen en de nieuwe trainer Quique Setién alle succes van de wereld", aldus Valverde, om vervolgens af te sluiten met de woorden: " Visca Barça, Visca Catalonia".

Setién stond dinsdag voor het eerst op het trainingsveld en zet later op de dag zijn handtekening onder een contract tot medio 2022.