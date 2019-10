Valverde reageert: "Dan moeten we drie keer uit"

Barcelona is niet van plan om uit te wijken naar Bernabéu voor de eerste El Clásico van dit seizoen, volgende week zaterdag.

Het duel tussen Barça en moet op 26 oktober om 13:00 uur worden gespeeld in Camp Nou, maar vanwege de politieke onrust in Catalonië heeft LaLiga voorgesteld om naar Bernabéu te gaan. ziet echter niets in dat plan, zo maakte trainer Ernesto Valverde donderdag op een persconferentie duidelijk.

"We hebben komend weekend een uitwedstrijd, dan zouden we een week later ook een uitwedstrijd moeten spelen en een week daarna nóg een keer", sprak de hoofdcoach. Zijn team gaat zaterdag op bezoek bij en woensdag volgt een uitduel bij Slavia Praag in de . Drie dagen na El Clásico komt op bezoek, maar het weekend erna reist de Spaanse kampioen naar voor een wedstrijd tegen .

"Het gaat er ook om dat je het speelschema en de fans ook respecteert. Het zou normaal zijn als we op eigen veld kunnen spelen. We zullen zien wat er gebeurt", aldus Valverde. "Mensen lopen wat betreft deze wedstrijd een beetje op de zaken vooruit. Het was een vreemde week in Barcelona, dat weet iedereen, maar er is nog tijd en we vertrouwen erop dat de wedstrijd gewoon in ons stadion is. Dat is wat we willen."

Na acht duels in LaLiga is Real Madrid als enige nog ongeslagen. Los Blancos hebben een voorsprong van twee punten op Barcelona en drie punten op .

Real speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen Real Mallorca en gaat dinsdag in de Champions League op bezoek bij .