Valverde onzeker over toekomst in Barcelona

Ernesto Valverde geeft toe dat hij na dit seizoen mogelijk vertrekt bij Barcelona. Zijn contract in Camp Nou verloopt na volgend seizoen.

Zowel de club als Valverde zelf heeft echter de optie om de samenwerking een jaar eerder, komende zomer dus, te beëindigen. De 54-jarige oefenmeester heeft nog geen beslissing genomen. "Ik weet nog niet wat ik volgend seizoen doe. In de voetbalwereld weet je het maar nooit. We weten allemaal hoe snel alles kan veranderen. Ik denk daarom nooit aan de lange termijn", sprak Valverde op Barça TV.



"Voor ons is twee maanden al een lange periode. Als je wint, is iedereen blij. Maar als je verliest, houdt iedereen je in de gaten." Valverde werd in de zomer van 2017 coach van Barcelona, als opvolger van Luis Enrique. In zijn eerste seizoen werd de Spanjaard met de Catalanen landskampioen. De ploeg won ook de Copa del Rey en de Spaanse Super Cup.



Momenteel is Barça opnieuw koploper in La Liga, met drie punten voorsprong op Atlético Madrid. "Als je geen kampioen wordt, kijkt iedereen meteen naar de coach. Ik probeer natuurlijk de doelstellingen van de club te halen. Dus we gaan het zien."



Ernesto Valverde was voor zijn avontuur in Camp Nou vier jaar hoofdtrainer van Athletic Club in Bilbao. In 2015 won hij met die club de Spaanse Super Cup door Barcelona over twee duels met liefst 5-1 te verslaan. Het leverde Athletic de eerste prijs in 31 jaar op. De voormalige aanvaller stond in zijn carrière als speler twee jaar bij Barcelona onder contract (1988-1990) en daarna zes jaar in Bilbao.