'Valverde maakte prachtig gebaar in onderhandelingen met Barcelona'

Barcelona besloot maandagavond Ernesto Valverde te ontslaan en in zee te gaan met Quique Setién.

Eerstgenoemde oefenmeester stond officieel nog tot de zomer van 2021 onder contract in het Camp Nou, hoewel de trainer wel de optie had om deze zomer de samenwerking zelf te beëindigen.

Volgens Mundo Deportivo maakte Valverde een prachtig gebaar richting tijdens de gesprekken inzake het stopzetten van het dienstverband.

Mundo Deportivo claimt dat Valverde 'klasse' toonde door geen salaris te eisen voor de anderhalf jaar dat hij nog onder contract stond.

De trainer gaf zijn zaakwaarnemer te kennen dat hij op een zo vriendelijk mogelijke manier de samenwerking met Barcelona wilde beëindigen, vooral omdat coach en club tweeënhalf jaar lang een goede relatie hadden.

De coach krijgt naar verluidt wel een bedrag mee van Barcelona, maar dit zal zeker niet zo hoog zijn als de som die de trainer zou krijgen als hij de rest van zijn gage had opgeëist.

Hoewel Barcelona de dagen voor zijn ontslag nauwelijks communiceerde met Valverde inzake de geruchten in de Spaanse media, koos Valverde er toch voor om de duimschroeven niet aan te draaien, zo klinkt het.

Op dinsdag nam Valverde op emotionele wijze afscheid van de club. Ook deelde de coach een bericht met de buitenwereld. "Mijn tijd bij Barcelona is tot een einde gekomen."

"In de afgelopen jaren heb ik mooie momenten meegemaakt. We wonnen prijzen, maar maakten ook moeilijke en zware tijden mee", aldus Valverde in de afscheidsbrief die was gepubliceerd op de site van de Catalaanse grootmacht.

"Ik wil voorzitter Josep Maria Bartomeu en het bestuur bedanken voor het feit dat zij mij de kans hebben gegeven en het vertrouwen dat ik heb ervaren gedurende de afgelopen periode."

"Ik wil ook alle mensen die bij de club werken bedanken voor hun steun en in het bijzonder iedereen die betrokken was bij het eerste elftal. Natuurlijk wil ik alle spelers bedanken voor hun inzet, waardoor we samen vier prijzen hebben gewonnen."

"Ik wens hen en de nieuwe trainer Quique Setién alle succes van de wereld", besloot Valverde.