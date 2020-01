Valverde: "Hij moet het conflict verder maar uitzoeken met de club"

Er is de afgelopen tijd het nodige te doen om Arturo Vidal. De Chileense middenvelder klaagde Barcelona onlangs aan.

Vidal zou bonussen ter waarde van 2,4 miljoen euro niet uitbetaald hebben gekregen en hij wordt mede daardoor hevig in verband gebracht met een transfer. Ernesto Valverde benadrukt op de persconferentie in aanloop naar het duel met van zaterdagavond dat Vidal in deze transferwindow niet mag vertrekken bij .

"Als het op contracten aankomt, bestaan er altijd meningsverschillen. Dat zal intern opgelost worden. We kennen Arturo en hij is hetzelfde als altijd, ik zie geen problemen", zo tekent AS op uit de mond van de trainer van Barcelona. "Hij traint goed, zoals altijd. Verder moet hij het conflict maar uitzoeken met de club."

"Er zal ongetwijfeld een oplossing komen, dit is niet de eerste en de laatste keer dat zoiets zich voordoet. Na het vertrek van Carles Aleñá (op huurbasis naar , red.), mag niemand anders meer weg. Het heeft me wel verrast hoe snel het vertrek van Aleñá tot stand is gekomen. Hij had een clausule waardoor hij kon vertrekken."

Het is nog onduidelijk of Valverde zaterdagavond in de stadsderby tegen Espanyol een beroep kan doen op Lionel Messi en Luis Suárez, die pas sinds donderdag weer meetrainen bij Barcelona. "Zoals de anderen hebben ze ook voor zichzelf getraind tijdens de vakantie, dus ik weet zeker dat ze in goede vorm terugkeren. We nemen later een beslissing of ze in actie kunnen komen", stelt Valverde.

Marc-André Ter Stegen zal wegens een knieblessure in ieder geval niet van de partij zijn. "We hebben besloten dat hij een break nodig heeft. Hij zal terug zijn na de wedstrijden om de Supercopa."

De afgelopen tijd werd de naam van Dani Olmo meer dan geregeld gelinkt aan Barcelona. De Spaanse middenvelder wordt echter ook begeerd door onder meer , , , , , en .

"Hij is een speler die in het verleden bij Barcelona heeft gespeeld. Olmo is een geweldige speler, maar hij speelt voor een andere club en ik ga daar dus verder niet over speculeren. Het is duidelijk dat hij een fantastische speler is."