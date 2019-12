"Valverde gaat de Ballon d'Or winnen! - Hoe Modric zijn plekje verloor aan een onbekende Uruguayaan

De 21-jarige Fede Valverde heeft de Kroatische spelverdeler met een serie wervelende optredens uit de basis verdreven bij Real Madrid.

Trainer Zinédine Zidane wist dat hij iets moest veranderen aan zijn middenveld. Hij wilde Paul Pogba kopen, maar de club slaagde niet in die missie.

Zodoende zat hij nog steeds met zijn verouderde middenveld Casemiro, Toni Kroos en Luka Modric - een trio met wie hij drie keer op rij de had gewonnen.

Vorig seizoen bleek echter dat het beste er wel vanaf was bij het middenrif en na enkele onsuccesvolle weken in he huidige jaargang deed Zidane iets dappers.

Hij besloot clublegende Luka Modric op de bank te posteren ten faveure van de onbekende Uruguayaan Fede Valverde. Hij bleek een schot in de roos en niemand roept de laatste weken nog om de Ballon d'Or-winnaar van 2018

heeft de achterstand in de competitie ingelopen en is nu gedeeld koploper, terwijl men één groepsduel voor het einde in de Champions League ook al zeker is voor de volgende ronde.

In zijn hele carrière verloor Valverde pas twee keer met los Blancos. In de laatste tien wedstrijden stond hij in de basis en niet één duel ging verloren.

Om het contrast aan te geven: in de laatste tien wedstrijden zónder Valverde eindigden zes ervan in een gelijkspel of een nederlaag.

De oud-middenvelder van Penarol blonk bijvoorbeeld uit met zijn optredens tegen (5-0), (6-0) en (4-0).

Ook hielp hij zijn ploeg met 3-1 langs in november en in de CL-wedstrijd tegen verliet hij het veld 14 minuten voor tijd bij een 2-0 stand.

Real liet met Valverde in de basis haar beste optreden van het seizoen zien en in het laatste kwartier gaf men het duel zonder de Uruguayaan toch nog uit handen: 2-2.

Het is tekenend voor de indrukwekkende opmars van Valverde dat hij nu zelfs getipt wordt als toekomstige winnaar van de Ballon d'Or.

"Fede gaat die prijs ooit pakken", meent Rodolfo Catino, vice-voorzitter van Valverde's oude club Penarol in gesprek met AS.

"Hij is nu al een van de beste spelers die dit land ooit heeft voortgebracht, samen met Luis Suarez en Diego Forlan."

"Ik weet niet of hij dit jaar of het jaar daarop al met de Ballon d'Or aan de haal gaat, maar het moment komt er omdat hij meer elegantie heeft dan wie dan ook. Hij begrijpt het voetbal perfect."

Valverde voegt een extra dimensie toe aan Madrid's middenveld, want het is nu niet langer alleen Casemiro die ballen terugverovert, tackles inzet en aanvallen afstopt.

De Uruguayaan kan dit ook uitstekend en doet dit bovendien iets verder op de helft van de tegenstander, waar hij ook nog een goede dribbel en pass in huis heeft om het spel te versnellen.

Dankzij Valverde's voorzet kon Karim Benzema zaterdag de trekker overhalen tegen , dat het de koploper van LaLiga flink lastig maakte.

In zijn laatste vier competitiewedstrijden zorgde Valverde voor twee goals en twee assists, waarmee hij ook steeds meer zijn stempel drukt op het aanvalsspel van de Madrilenen.

Zijn bijnaam 'El Pajarito', kleine vogel, is toepasselijk, want Valverde fladdert van strafschopgebied naar strafschopgebied om Real de energie te geven die het vorig seizoen miste.

"Ik zag Fede Valverde's grote doorbraak al aankomen", verzekert oud-international Diego Lugano tegenover Marca. "We wisten dat hij als klein jongetje al veel talent had."

"Hij heeft een heel specifieke speelstijl. Hij is een geweldige voetballer en het was enkel een kwestie van tijd voordat hij dat liet zien bij een grote Europese ploeg."

Modric is het slachtoffer van Valverde's doorbraak geworden nadat hij aan het begin van dit seizoen sukkelde met een rode kaart en diverse blessures.

Mogelijk dat Modric tegen wel weer een basisplaats krijgt, maar die wedstrijd gaat helemaal nergens meer over, want Real is al door en de Belgen zijn uitgeschakeld.

Het zou Valverde in staat stellen om wat rust te pakken voor het lastige uitduel tegen aanstaande zondag en dat is het ultieme voorbeeld van de omgedraaide rollen in het Bernabéu.

De 34-jarige Modric bracht in november zijn autobiografie 'My Game' uit en een cynicus zou zeggen dat hij nog even flink profiteert van zijn Ballon d'Or winst, wetende dat zijn beste dagen als speler voorbij zijn.

Modric heeft de laatste weken echter laten zien dat hij aan de beterende hand is, wat misschien wel te danken is aan de extra rustmomenten die hij dankzij Valverde's opmars kent.

"Ik ben erg gelukkig in Madrid", zei Modric afgelopen week nog. "Het klopt dat ik het seizoen matig begon met twee blessures. Ik miste consistentie en vorm."

"Nu voel ik me weer goed en geniet ik meer dan ooit van voetbal en van de club. Wat ik nodig heb is speeltijd en een betere vorm. Ik moet gewoon doen wat ik altijd deed."

Modric heeft zonder twijfel nog veel te bieden aan Real en Valverde kan hem met zijn defensieve arbeid in staat stellen om te schitteren, al spelen de twee niet vaak samen.

Kroos speelt wel geregeld naast Valverde en is van mening dat zijn spel zienderogen vooruit gaat door de aanwezigheid van de Uruguayaan.

"Ik houd echt van deze gast. Het is niet makkelijk om hierheen te komen en uit te blinken. Het is veelzeggend dat hij op deze leeftijd al zo goed is. Hij heeft enorm veel kwaliteit."

De Duitser is zeker niet Valverde's enige bewonderaar, want de Kleine Vogel wordt per wedstrijd geliefder bij de fans.