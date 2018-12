Valse negen Hazard is de beste speler in de Premier League - en hier is het bewijs

De Chelsea-ster scoorde en gaf een assist tegen Brighton om te benadrukken hoe belangrijk hij is voor het systeem van zijn manager en de competitie.

Doelpunten, assists en een speelstijl die voetballiefhebbers overal vermaakt, Eden Hazard blijft een leider en de belangrijkste speler bij Chelsa na de 1-2 zege op Brighton & Hove Albion op zondag.

De enige kritiek die in het verleden op Hazard is geuit, is dat hij niet klinisch genoeg is, met die tekortkomingen die hem beletten naast Lionel Messi en Cristiaon Ronaldo te staan als onderdeel van de mondiale elite.

Het is onwaarschijnlijk dat hij tijdens het seizoen 2018/19 de Argentijn en Portugees te slim af zal zijn, maar hij heeft meer assists gegeven dan elke andere speler in de vijf grootste Europese competities - hij noteerde zijn negende na en schitterende loopactie en de voorzet op Pedro om de impasse tegen Brighton te doorbreken. Het was toen Messi die besloot om Barcelona bij de hand te nemen tegen Levante en met twee assists op tien kwam en Hazard te overtreffen, slechts enkele uren nadat hij de mijlpaal bereikte.

Hazard volgde dat met een directe en zelfverzekerde tegenaanval, door het oppakken van de bal toen Willian en Mateo Kovaciv the Seagulls onder druk zetten om Matt Ryan te verslaan bij de eerste paal en zo zijn doelpunt mee te pikken.

In de loop van nog een sprankelende vertoning bewees Hazard dat hij niet alleen de beste vleugelspeler is bij Chelsea, maar ook de beste nummer negen.

Hij versterkte ook de aanspraak om de crème de la crème van de Premier League te zijn, met een reeks van wedstrijden die nodig waren om weer op zijn best te komen na mindere periode van twee weken in oktober en november.

Daviz Luiz speelde samen met de Belg in de 1-2 winst van zondag en hij denkt dat de Belg heeft bewezen dat hij goed genoeg is om als spits van the Blues te spelen.

De Braziliaan zei: "Intelligente spelers kunnen overal spelen. De positie maakt niet uit. Hij is van het hoogste niveau, hij is een speler van wereldklasse, hij kan overal spelen. Als je hem in een formatie plaatst, kan hij het begrijpen en gaat het doen. Zijn positie maakt niets uit, als hij intelligent is, is het gemakkelijk te begrijpen en te spelen."

"Zelfs met Álvaro Morata en Olivier Giroud is de kwaliteit van de tactiek nog steeds hetzelfde. We gaan met iedereen bouwen. Het zijn gewoon verschillende spelers met meer mobiliteit en meer beweging."

Hazard blijkt belangrijker dan ooit te zijn voor Chelsea, hij heeft dit seizoen al vaker gescoord in de Premier League en meer assists gegeven (17 in 16 wedstrijden) dan tijdens het gehele seizoen 2017/18 (16 in 34 wedstrijden). Zijn totaal is het hoogste in de Premier League en Maurizio Sarri heeft laten doorschemeren dat Hazard als een valse negen is om te blijven, als hij een deel van zijn spel kan aanpassen.

"Ik denk dat, voor ons, hij heel belangrijk kan zijn op deze positie", zei Sarri op zijn persconferentie na de wedstrijd. "Hij is heel goed in staat om zich terug te laten zakken om met zijn teamgenoten te spelen, heel goed in staat om ruimtes te creëren. Nu denk ik dat, op die positie, hij zich in aanvallend opzicht moet verbeteren in het strafschopgebied."

Dit kan een centraal moment kunnen zijn in Sarri's tactische zoektocht terwijl hij probeert Chelsea in een ploeg te veranderen die zonder een grote nummer negen kan spelen. Bij Napoli, tegen het einde van periode, koos de Italiaan ervoor om Dries Mertens als leidende aanvaller te gebruiken en de ploeg kende het beste seizoen ooit in de Serie A met 91 punten.

De huidige vorm van Hazard is de eerste keer dat hij vier assists heeft geleverd in opeenvolgende competitiewedstrijden bij Chelsea en, een prestatie die zo zeldzaam is, je moet terug naar de reeks van Cesc Fàbregas in september 2014 om de laatste speler van the Blues te vinden die hetzelfde presteerde als de Belg.

Hij was acht wedstrijden zonder doelpunt gebleven voordat hij op zondag tegenover Brighton stond, maar er was weinig twijfel dat Hazard terug zou komen in vorm aan de zuidkust. En terwijl de assists blijven komen, gelooft Antonio Rödiger dat Hazard gedijt in een nieuwe rol onder Sarri.

De Duitse verdediger zei: "Hij heeft niet al te veel ego. Als hij andere spelers op een betere posities ziet staan, speelt hij ze in. Ik denk dat dat eerlijk genoeg is. Hij is een leider. Hij geeft een voorsprong, niet door te praten, maar door te laten zien dat hij heel goed is."

"Het bereiken van veertig doelpunten? Misschien kan hij het wel. Maar wat hij doet is oké. Hij is menselijk, natuurlijk is hij dat. Maar de manier waarop hij speelt is fantastisch, we weten allemaal waartoe hij in staat is. Ik ben blij dat hij scoorde."

De afgelopen weken noteerde Hazard assists zonder doelpunten. Toen, tegen Manchester City, was het een geval van zelfopoffering omdat hij hielp om een belangrijke zege uit het vuur te slepen.

Tegen Brighton was hij in staat om terug te keren naar zijn favoriete rol - de superster.

Manchester City heeft misschien een betere selectie dan Chelsea en Liverpool zit vol aanvallend talent, maar er zijn maar weinig spelers die net zo doorslaggevend kunnen zijn als Hazard, terwjil ze ook hun spel aanpassen aan de eisen van hun manager.

Hazard is leidend voor zowel de individuele als collectieve bijdrage, terwijl hij ook het leiderschap biedt waarmee hij teamgenoten mee kan slepen tijdens moeilijkere momenten.

Hoeveel andere spelers in de Premier League kunnen beweren dat te kunnen?