Valentijn Driessen ziet Ajax 'wanprestatie' leveren: "Ze stralen niks uit"

Voor Valentijn Driessen komt het gelijkspel van Ajax dinsdagavond tegen APOEL Nicosia in de play-offs van de Champions League niet als een verrassing.

De chef sport van De Telegraaf is van mening dat het elftal van trainer Erik ten Hag al sinds de start van het nieuwe seizoen een behoorlijk tegenvallende indruk maakt.

"Het was zelfs een wanprestatie", verwijst Driessen naar het doelpuntloze treffen van op Cyprus. "Er is een schrale troost, want dit APOEL Nicosia is zo slecht dat je in Amsterdam gewoon het verschil maakt en je gewoon kwalificeert voor de groepsfase van de . Dat is het allerbelangrijkste en daar gaat het uiteindelijk ook om. Maar dit was echt waardeloos." De return in de Johan Cruijff ArenA is op 27 augustus.

Lees beneden verder

"Ik vond Ajax inspiratieloos, er zat helemaal geen beleving in", vervolgt Driessen zijn analyse. "Dat vind ik eigenlijk het hele seizoen al bij Ajax, het straalt niks uit. Dat is het grote verschil met vorig jaar, dat was een ploeg die echt in zijn kansen geloofde en in stunts. Zeker in de tweede helft van het seizoen. Het is nu zo verschrikkelijk plichtmatig en ook in zo'n laag tempo."

Driessen constateert dat Ajax het vertrek van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong nog niet heeft weten op te vangen. "Die waren niet alleen in het veld belangrijk als speler, maar ook volgens mij met hun mentaliteit."

Joël Veltman rendeert volgens de journalist van de ochtendkrant niet. "Hij brengt op die positie veel te weinig." Driessen heeft daarom meer vertrouwen in Perr Schuurs. "Er zit veel meer potentie in Schuurs op die positie dan Veltman."