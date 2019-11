Valentijn Driessen walgt van 'wee-verhalen, platitudes en spierballentaal'

Valentijn Driessen hekelt de wijze waarop politici omspringen met het racisme-incident inzake Ahmad Mendes Moreira.

De aanvaller van werd zondag in het uitduel met racistisch bejegend door een deel van het thuispubliek, waarna er veel discussie in Nederland losbarstte met de vraag hoe racisme uit te bannen. Driessen ziet dat het incident vooral bij politieke kopstukken 'een ongegeneerde scoringsdrift' losmaakt.

De chef sport van De Telegraaf wijst in de krant onder anderen op Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg & Sport, die tijdens het duel tussen Nederland en Estland (5-0) pontificaal tussen KNVB-voorzitter Michael van Praag en directeur betaald voetbal Eric Gudde zat. "Met de drogreden dat de VVD'er zijn gezicht wilde laten zien om zijn steun te betuigen aan de voetbalbond, liet hij ter elfder ure weten dat hij Oranjes interland tegen Estland wilde bezoeken", schrijft Driessen.



"Stuitend zoals ze van links tot rechts over elkaar heen buitelen met ach en wee-verhalen, platitudes en spierballentaal om elkaar de loef af te steken en zich vooral persoonlijk te profileren. De hypocrisie ten top: van Bruins (VVD) tot Asscher (PvdA) en Van Nispen (SP) tot Grapperhaus (CDA) en natuurlijk Klaver van GroenLinks. Volgens de tweet van Klaver is racisme doodnormaal in de Nederlandse maatschappij, maar de hausse aan reacties na het afschuwelijke incident met Ahmad Mendes Moreira verried juist het tegenovergestelde."



Ook de KNVB maakt een slechte beurt, meent Driessen. Volgens de journalist onderschat de bond de ernst van de situatie en de maatschappelijke impact. "Anders zou niet Bluyssen (manager competitiezaken, red.), maar Van Praag en Gudde vanuit hun ivoren toren afdalen om namens de voetbalbond een statement af te geven."

"Het leiderschap dat je in zo'n situatie verwacht bij de grootste sportbond van het land ontbrak volledig. Sterker, Van Praag wees liever naar anderen."