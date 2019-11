Valentijn Driessen waarschuwt: "Dan groeit Oranje niet verder"

Oranje plaatste zich zaterdagavond met een 0-0 gelijkspel tegen Noord-Ierland voor het EK van 2020.

Valentijn Driessen zag echter dat het een uiterst moeizame wedstrijd speelde in Belfast. In zijn column in De Telegraaf waarschuwt hij dat de populariteit van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman met nog een aantal van dit soort wedstrijden snel naar ‘het vriespunt’ kan zakken.

"Het mag allemaal wat avontuurlijker, risicovoller en aanvallender bij Oranje. Het team is van ver gekomen, haalt vrij eenvoudig een goed basisniveau waarmee het toplanden kan verslaan. Alleen staat de ontwikkeling stil. Blijft Koeman vasthouden aan zijn vaste waarden - sinds februari 2018 heeft hij Oranje onder zijn hoede - dan groeit Oranje niet verder", zo luidt de conclusie van Driessen. Hij stelt dat een 'opfrisbeurt' heel gezond is voor een elftal.

"Een iets andere invulling van bepaalde posities kan verfrissend werken of geef spelers een kans zich te bewijzen om de ingeslapen gevestigde orde wakker te schudden", stelt de journalist van De Telegraaf . Driessen is van mening dat het centrale duo Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt opbouwend te weinig brengt en dat er daardoor 'roofbouw' op de vleugelverdedigers wordt gepleegd. Bij afwezigheid van Van Dijk pleit hij er daarom voor om Daley Blind tegen Estland als linksbenige in het centrum van de defensie te posteren.

"Als Blind dat goed invult, ontlast hij op zijn beurt de rechts- en linksachter. De backs worden offensief overvraagd bij Oranje. Of het nu Veltman, Dumfries of zelfs Blind is; na ieder duel wordt een bak kritiek over ze uitgestort", schrijft Driessen.

Hij vindt dat Koeman komende dinsdag tijdens de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Estland een startschot voor de voorbereiding op het EK moet geven. "Onder andere met enkele experimenten om te zien hoe Oranje de volgende stap in z'n ontwikkeling kan zetten. Want stilstand betekent achteruitgang."