Valentijn Driessen reageert: "Ik vind het doodzonde dat Erik ten Hag niet komt"

Erik ten Hag is maandag niet aanwezig bij het Voetballer van het Jaar Gala in Hilversum, zo liet hij zondagmiddag weten.

De trainer van voelt zich naar eigen zeggen niet geroepen om acte de présence te geven, na wat er 'de afgelopen tijd is gebeurd'. Ten Hag doelde op de berichtgeving van De Telegraaf, de organisator van het gala. "Ik ga niet gezellig doen met mensen die suggestief zijn", stelde de oefenmeester in gesprek met FOX Sports.

"Ik vind het doodzonde dat-ie niet komt", reageert Valentijn Driessen maandag in gesprek met De Telegraaf. "Zeker voor de winnaars. Matthijs de Ligt, dat is zijn oud-aanvoerder bij Ajax. Frenkie de Jong wordt in de bloemetjes gezet als het grootste talent. Hij is vorige week verkozen tot beste middenvelder van Europa. En dan Dusan Tadic, zijn huidige aanvoerder en topscorer. Ook in de top drie geëindigd."

"Voor die jongens is het natuurlijk doodzonde dat hun trainer of hun trainer van vorig jaar er niet bij is. Iedereen is natuurlijk vrij om ergens wel of niet op in te gaan. Ik heb begrepen dat hij de jongens heeft laten weten waarom hij niet komt en dat is vanwege de berichtgeving in De Telegraaf. Ik denk dat je daar op dat moment boven moet staan. Het is het feestje van de jongens."

Driessen benadrukt dat het gala geen Telegraaf-feestje' is. " De Telegraaf organiseert het alleen, samen met de spelersvakbond en alle clubs uit de . Het is eigenlijk een feestje voor het Nederlandse Eredivisie-voetbal", stelt de chef voetbal van het medium.

"De cijfers worden ook niet gegeven door De Telegraaf, dat doen allemaal ex-internationals. Die geven wekelijks hun cijfers. Dus we hebben geen invloed op de uitslag van het hele gebeuren. Het is het enige onafhankelijke Voetballer van het Jaar-klassement."

"Er zijn anderen die ook klassementen organiseren, maar ja, die geven vaak zelf de cijfers. Dat doen wij ook niet. Alleen wij organiseren het feestje voor de Eredivisie-clubs. En voor de spelers in de Eredivisie", besluit Driessen.

De chef voetbal van het dagblad meldde onlangs dat Hakim Ziyech en Dusan Tadic niet goed overweg kunnen met Ten Hag; ze zouden zijn vertrokken assistent-trainer Alfred Schreuder erg missen.

Schreuder zou dat verhaal zelf hebben gelekt. Na de zege op APOEL Nicosia van woensdagavond veroordeelde Driessen in een column de vele wijzigingen die Ten Hag doorvoerde in zijn opstelling. 'De Tukker was in paniek geraakt', concludeerde Driessen.