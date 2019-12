Valentijn Driessen: "Ik denk dat Ajax daar best moeite mee kan hebben"

Voor Ajax wacht komende zondag de ontmoeting met naaste achtervolger AZ.

De Alkmaarders verkleinden het gat met de koploper afgelopen weekeinde tot drie punten, na de 0-3 overwinning op en de nederlaag van tegen (0-2).

Valentijn Driessen voorspelt dat de boel in Amsterdam na de verrassende nederlaag van afgelopen vrijdag weer op scherp zal staan. "Het is makkelijk om achteraf te zeggen, maar het kondigde zich misschien al aan bij ."

"Toen dacht je: als ze gas geven, lopen ze er wel overheen. Dat deden ze uiteindelijk en tegen Willem probeerden ze het ook, maar konden ze het gas er niet op krijgen."

"Dan is zelfs Willem II een moeilijke tegenstander", zo blikt Driessen voor de camera van De Telegraaf terug op de nederlaag van Ajax tegen Willem II. Hij zag dat de Tilburgers succesvol druk wisten te zetten op het elftal van trainer Erik ten Hag.

"Op gegeven moment vinden clubs een bepaalde strategie om het Ajax moeilijk te maken en dat is door het centrum dicht te zetten. Dit is een incident en daar zullen ze hun voordeel meedoen", constateert de journalist van De Telegraaf.

"In de volgende wedstrijd zullen ze daar een les uit trekken, zodat ze weer messcherp aan de aftrap staan. Dat is nodig ook, want staat op drie punten. Die kunnen in feite gelijk komen, dus het zou dom zijn van Ajax om hen te onderschatten. Dat gebeurt niet, honderd procent zeker."

Oussama Idrissi nam zaterdag bij AZ twee treffers voor zijn rekening en Driessen laat zich lovend uit over de aanvaller. "Ongelofelijk, want tot dusver ging het alleen maar over Boadu, Stengs en, in mindere mate, Koopmeiners."

"Idrissi kan prima cijfers overleggen, maar tegen PEC Zwolle was hij de grote man. Alles lukte wat hij deed: hij had oog voor zijn tegenstanders, was niet van de bal te krijgen en was heel doeltreffend. Als je Idrissi in deze vorm ziet, begrijp je dat er aan het einde van het seizoen belangstelling komt."

Door de personele problemen in de defensie posteerde AZ-trainer Arne Slot Jordy Clasie in de wedstrijden tegen en PEC in het hart van de defensie. Driessen krijgt de vraag of Clasie tegen Ajax opnieuw centraal achterin zal spelen.

"Hij speelde centraal rechts achterin, voor de tweede wedstrijd op rij deed hij dat uitstekend. Ik denk dat Ajax daar best moeite mee kan hebben, op het moment dat hij die rol gaat vertolken. Het past ook bij Slot, die zich het liefst zo min mogelijk wil aanpassen. Dan zou je zeggen: waarom Clasie niet?"