Valentijn Driessen houdt vurig betoog na 'primaire reacties' na Chelsea - Ajax

Valentijn Driessen neemt het in zijn column op voor de VAR.

De journalist van De Telegraaf zag dat 'de primaire reacties doorspekt met complottheorieën' na het optreden van arbiter Gianluca Rocchi en VAR Paolo Valeri bij - (4-4) vooral in Nederland aanwezig waren. 'In de kranten en aan analysetafels in de rest van Europa was er nauwelijks discussie over 'missers' van de Italianen', concludeert Driessen vrijdag.

De columnist vindt dat oud-scheidsrechter Mario van der Ende een goede analyse had gedeeld. 'Hij zette vraagtekens bij de heersende mores dat de VAR er steeds meer is om de scheidsrechter te steunen in zijn beslissing in plaats van hem te corrigeren bij een foute beslissing. Daar is de VAR niet voor bedoeld.' Het levert volgens Driessen tenenkrommende arbitrage op van scheidsrechters die gedekt worden door de VAR in plaats van verbeterd.

Lees beneden verder

Van der Ende opperde ook dat er onafhankelijke VARs moeten komen om zo iedere schijn van belangenverstrengeling tussen scheidsrechter en VAR te voorkomen. 'Een goed idee om dit ook in Nederland te doen.'

'Je bant meteen een belachelijk toneelstukje uit zoals van Danny Makkelie en Jochem Kamphuis bij - . Ook wordt Björn Kuipers dan wel gecorrigeerd als hij twee rode kaarten van Mustafa Saymak bij - Ajax over het hoofd ziet', schrijft Driessen.

De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat de VAR an sich onschuldig is. 'En wie er tenslotte over zeurt dat de VAR niet is bedoeld om te kijken of iemand wel of niet één centimeter buitenspel staat, snapt er niets van. Als iets technisch meetbaar is, heeft dat altijd de voorkeur boven de waarneming van het menselijk oog. Vergeet niet dat tegenover een bevoordeelde partij een benadeelde partij staat. Eerlijkheid duurt het langst.'