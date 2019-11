Valentijn Driessen hoopte op harde ingreep bij Oranje: "Stel een voorbeeld"

Valentijn Driessen vindt dat bondscoach Ronald Koeman Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis niet had moeten selecteren voor het Nederlands elftal.

De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat de buitenspeler door zijn gedrag niet thuishoort in het . Berghuis werd in een vorige interlandperiode al op zijn vingers getikt door bondscoach vanwege slecht gedrag in een wedstrijd tegen en afgelopen zondag raakte hij opnieuw in opspraak.

Berghuis miste afgelopen zondag een grote kans tegen , waarna doelman Etienne Vaessen een opmerking plaatste. "Lekker voor je", zou de keeper volgens Berghuis gezegd hebben, waarop de Feyenoorder een elleboog uitdeelde aan Vaesen.

De VAR liet het incident gaan en Berghuis zelf vond na afloop dat er niet te zwaar aan getild moest worden en dat het 'erbij hoort'. Koeman dacht daar anders over en heeft hem in Zeist opnieuw aangesproken op zijn gedrag.

Driessen vindt dat Koeman Berghuis uit de Oranje-selectie had moeten verwijderen. "Want je weet toch dat Berghuis het uiteindelijk niet gaat halen", zegt hij op de website van de krant. "Stengs komt eraan en Bergwijn hebben we nog achter de hand."

"Dus hij had een voorbeeld kunnen stellen aan de rest van de selectie: ik pik dit gedrag niet bij jullie clubs en ik gooi Berghuis eruit. Er is toch een speler teveel, dus dan zou ik zeggen: stel een voorbeeld."

Eerder dit seizoen liet Berghuis zich gaan in de met 0-3 verloren wedstrijd tegen AZ. Hij maakte een harde overtreding op Teun Koopmeiners, waarbij hij ontsnapte aan een rode kaart. "Uiteindelijk kan je met dit gedrag niet verder."

"Ik denk dat dit niet valt af te leren bij Berghuis, dat hij altijd zoiets zal hebben op welk niveau hij ook speelt. Als hij straks in het Nederlands elftal gaat spelen vertoont hij ook dat soort kuren, want dat zit er gewoon in", aldus Driessen.

"Of ik hem erop aangesproken heb? Ja, natuurlijk", zei Koeman dinsdagmiddag op de persconferentie. "Ik heb hem gezegd dat het niet slim is. Nee, het is het niet de eerste keer. En hopelijk is het de laatste keer. Je kunt het uitvergroten, maar dat tikkie is niet verstandig."

"Wat ik van het interview vond na afloop? Zullen we daar over stoppen? Wout Weghorst is er wel bij deze keer, hè. Want ik kreeg altijd de vraag waarom hij er niet bij was", zo probeerde de bondscoach van gespreksonderwerp te veranderen.