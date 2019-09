Valentijn Driessen: "Hij is een gevaar voor het Nederlands topvoetbal"

Valentijn Driessen vindt het zonde dat Stanley Brard twee jaar geleden niet bij de KNVB aan de slag is gegaan als directeur Voetbalontwikkeling.

De chef voetbal van De Telegraaf omschrijft de keuze van Eric Gudde om geen Feyenoorders om zich heen te verzamelen als 'een blunder', evenals de aanstelling van Art Langeler die faalde als bondscoach van . "Hij was ineens de (onbewezen) voetbalontwikkelaar van Nederland. En dat terwijl de 'Zwolse barman' nooit een toptalent heeft opgeleid en de Academy pas na zijn vertrek tot bloei kwam."

Brard, tegenwoordig weer hoofd jeugdopleiding van de Academy, heeft zijn sporen in het Nederlands jeugdvoetbal verdiend. Liefst vijf jaar op rij kreeg de jeugdopleiding, deels onder leiding van Brard, de Rinus Michels Award voor beste jeugdopleiding van Nederland. Daarna ging het mis en in de optiek van Driessen omdat Gudde ervoor koos om Richard Grootscholten als opvolger en dure vriendendienst aan te stellen. "Hij maakte er tussen april 2016 en maart 2018 een zodanige rotzooi van dat Feyenoord zich genoodzaakt zag hem te ontslaan. Brard is intussen teruggehaald om de puinhoop bij Feyenoord op te ruimen."

De schoonmaak in Rotterdam is een voorproefje van wat ze bij de KNVB te wachten staat 'als daar tenminste ooit iemand wakker schrikt', zo benadrukt Driessen. Hij is bijzonder kritisch op directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. "Gespeend van enige kennis, laat hij zich continu gaan in zijn columns. Soms ingefluisterd door de bij Sparta gesjeesde KNVB-medewerker Jorg van der Breggen. Hij wil het Zweedse opleidingsmodel invoeren. Maar welke wereldtopper buiten Zlatan Ibrahimovic heeft Zweden afgelopen dertig jaar voortgebracht en wat heeft dat land internationaal gepresteerd deze eeuw?"

Driessen vindt het onvoorstelbaar dat Van der Zee (en Van der Breggen) de topopleidingen de les lezen en verkondigen dat het vasthouden aan eerste teams in de opleiding geneuzel is, evenals selectieprocedures of de beste trainers voor de beste voetballers. "Hij wil voetballers zelf teams laten samenstellen, op kleinere velden spelen in competities van vier of zes speelronden met meer kampioenen en minder losers Hoe verzin je het? Met zulke beleidsvoornemens zet deze nono, afkomstig uit de detailhandel, de bijl aan de wortels van alles wat het Nederlandse voetbal heeft grootgemaakt."

"Niemand in Zeist die deze losgeslagen bobo tot de orde roept en vertelt dat hij verre van technisch beleid moet blijven. Vanuit zijn ivoren toren is Van der Zee een gevaar voor het Nederlands topvoetbal met zijn gepamper van de middelmaat en voorvechter van de zesjescultuur in een topsportomgeving." Driessen vindt dat de profclubs zich moeten verweren 'tegen alle onzinnige gedachtespinsels bij de KNVB'. "Het topvoetbal is bij mensen als Van der Zee, Langeler, Van der Breggen, Gudde en Nico-Jan Hoogma overduidelijk in verkeerde handen."