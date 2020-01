Valentijn Driessen: "Daar zitten Ajax en Standard Luik niet op te wachten"

De eventuele komst van de BeNeLiga is weer een stap dichterbij.

De grote clubs van Nederland en België kwamen donderdag bij een overleg in Eindhoven tot een akkoord in hoofdlijnen.

De zes grootste clubs uit Nederland ( , , , , en ) en vijf uit België ( , , , KAA Gent en KRC Genk) waren bij de bijeenkomst aanwezig. In een gezamenlijk persbericht meldden zij dat er op de belangrijkste punten overeenkomsten zijn.

Valentijn Driessen verzekert dat de gesprekken over de BeNeLiga als het ritueel van trekken aan een dood stokpaardje kan worden beschouwd: het stokpaardje van Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe.

De chef voetbal van De Telegraaf stelt dat Verhaeghe de drijvende kracht achter de onderzoeken is om vanaf 2024, of een jaar later te starten met deze grensoverschrijdende competitie.

"Als iedereen met één mond spreekt, komt dat beter over en vergroot het de levenskansen van zijn geesteskindje", zo geeft Driessen in zijn column in de vrijdageditie te kennen.

Consultancybedrijf Deloitte bracht na uitvoerig onderzoek een positief advies uit over de samenvoeging van de Nederlandse en Belgische competitie. Volgens Deloitte is er sprake van significant grotere financiële en sportieve mogelijkheden, die bovendien doorsijpelen naar de landelijke divisies die zonder topclubs verder moeten.

Driessen kan weinig met de prognose dat deelnemende clubs op een extra financiële injectie van 250 miljoen tot 400 miljoen euro kunnen rekenen. "Zo zit er zoveel financiële ruimte (150 miljoen euro) tussen de prognose dat je er alle kanten mee op kan."

"Daarbij waagt het onderzoeksbureau zich niet aan een uitgebreide brede supportersenquête uit angst dat het initiatief bij voorbaat wordt afgeschoten door de fans. Toch de belangrijkste stakeholder van het profvoetbal."

In de plannen wordt uitgegaan van een competitie met tien Nederlandse en acht Belgische clubs. Er komt een promotie/degradatieregeling naar de binnenlandse competities. Driessen is blij dat vooralsnog alleen de haalbaarheid van een dergelijke competitie tot het uiterste is getoetst.

"Gelukkig zonder daaraan de consequentie te verbinden om zo'n competitie te starten of eraan deel te nemen. Zo is het een publiek geheim dat Ajax en Standard Luik helemaal niet zitten te wachten op de BeNeLiga."

Driessen wijst erop dat het enthousiasme in België over de fusiecompetitie groter dan in Nederland waar de sportieve en financiële noodzaak minder wordt gevoeld. "Edwin van der Sar heeft namens Ajax ook grote twijfels over de fusiecompetitie en denkt niet dat Ajax er goed aan doet om hieraan deel te nemen."

"De Amsterdammers willen graag de handen vrijhouden om vanaf 2024 eventueel op de trein te springen van een veel grotere, rijkere grensoverschrijdende competitie met de topclubs uit de vijf grote voetballanden."

"En zit de Ajax-fan te wachten op het affiche Eupen-Ajax op zondagavond half negen. Nee, dan liever Emmen-Ajax", besluit Driessen.

Met de BeNeLiga willen de Nederlandse en Belgische clubs concurreren met de vijf Europese topcompetities (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk).

De clubs gaan de plannen samen met de voetbalbonden KNVB, KBVB en CV verder uitwerken. Daarnaast komt er een onderzoek onder supporters om de bevindingen van Deloitte te toetsen.