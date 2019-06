Valentijn Driessen: "Begin volgende week zal het wel bekend worden"

De afgelopen maanden is er veel gespeculeerd over Matthijs de Ligt, maar het lijkt inmiddels bekend waar zijn toekomst ligt.

Volgens verschillende media heeft de beste papieren om de strijd om de negentienjarige verdediger te winnen van onder meer Paris Saint-Germain, en . Valentijn Driessen, journalist van De Telegraaf, verwacht spoedig witte rook.

"Begin volgende week zal het wel bekend worden. Juventus heeft gewoon de beste papieren. Van die twee (Juventus en Paris Saint-Germain, red.) is het de verstandigste keuze", zegt Driessen bij NH Sportcafé. Juventus is bereid om een afkoopclausule in het contract van De Ligt op te nemen, terwijl het belastingtarief in Italië voor mensen die meer dan tien miljoen euro per jaar verdienen wordt verlaagd.



"De Ligt wordt overal neergezet als geldwolf, maar dat is Raiola. Hij probeert er het maximale uit te halen voor die jongen. Daar moet je hem als speler dan ook niet mee lastig vallen", stelt de journalist van De Telegraaf. Driessen verwacht dat ook David Neres, momenteel met Brazilië actief op de Copa América, deze zomer een transfer zal maken. "Hij wordt overal aangeboden, dus ik denk dat hij zal vertrekken."



moet verder vrezen voor het vertrek van Hakim Ziyech, die begeerd wordt door . "Die club speelt geen . Moet je dan naar Sevilla gaan? Tussen de twee clubs kan het snel gesneden koek zijn, maar de speler moet er ook nog uitkomen", concludeert Driessen. Hij zou een eventuele transfer van Donny van de Beek naar wel begrijpen. "Volgend jaar is weer een heel ander jaar bij Ajax. Voor hetzelfde geld speelt hij een seizoen als Dolberg en is hij niets meer waard."