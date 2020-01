Valentijn Driessen: "Anders is hij de enige optie in de spits bij Oranje"

Memphis Depay en Donyell Malen zijn vanwege zware blessures voorlopig uit de roulatie.

Het is zelfs nog maar de vraag of de aanvallers van respectievelijk en op tijd fit zijn voor het EK.

Bondscoach Ronald Koeman moet wellicht op zoek naar alternatieven en in Voetbalpraat van FOX Sports worden enkele opties besproken voor de aanvalslinie van het .

Hans Kraay jr. gelooft niet dat Vincent Janssen in beeld is bij Koeman. "Dat denk ik niet", zegt de analist zonder omhalen. "Die heeft eventjes iets te weinig gevoetbald."

"En ook bij deze club (Monterrey, red.) staat hij er ook niet altijd in. Ik zie in hem totaal geen optie."

Janssen staat op zeventien interlands voor Oranje, maar de ex-aanvaller van en speelde in 2017 zijn laatste wedstrijd voor Nederland.

Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, kijkt bij de jonge lichting aanvallers voornamelijk naar Myron Boadu. "Of je moet weer teruggrijpen naar Ryan Babel, zeg maar."

"Maar anders is Boadu de enige optie, want volgens mij gaat Koeman niet kiezen voor Luuk de Jong of Wout Weghorst. Dan krijg je een heel ander spel dan dat je nu speelt."

"Ik neem aan dat Boadu de beste kansen heeft. Tenminste, als hij de vorm laat zien in de tweede seizoenshelft die hij ook in de eerste seizoenshelft heeft laten zien."

"En anders, want Koeman is iemand van zekerheden, kan het ook Babel wel weer zijn", voegt Driessen daaraan toe. Algemeen Dagblad-verslaggever Sjoerd Mossou brengt weer een andere naam naar voren.

"Steven Bergwijn zou in de spits kunnen spelen." Mossou verwacht niet dat Koeman met een verrassende optie op de proppen komt.

"Hij heeft een groep van ongeveer 25 spelers steeds gebruikt, spelers die er altijd bij zaten. Daar verandert denk ik in de kern niet zo heel veel aan."