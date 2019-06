'Valencia wil 'beschikbaarheidsclausule' in nieuwe deal met Barcelona'

In navolging van Jasper Cillessen lijkt ook Rafinha de overstap van Barcelona naar Valencia te maken.

Spaanse media verzekeren zondag dat de onderhandelingen tussen de 26-jarige middenvelder en los Che voorspoedig verlopen. De Spaanse Braziliaan zou bijna zijn ja-woord hebben gegeven aan een contract voor vier seizoenen én een salarisverlaging ten opzichte van zijn huidige vergoeding in Catalonië.

Mochten alle betrokken partijen tot een vergelijk komen, dan gaat Rafinha twee miljoen euro netto op jaarbasis verdienen. wil de komst van de middenvelder nog voor 8 juli afgerond hebben: het team van Marcelino start dan de voorbereiding op komend seizoen. Tussen en Valencia is op dit moment nog geen akkoord: de Oost-Spanjaarden willen per se een beschikbaarheidsclausule in het koopcontract laten opnemen.



Blessureleed loopt als een rode draad door de loopbaan van Rafinha, die twaalf dagen geleden groen licht kreeg van de medische staf en een punt kon zetten achter een lange revalidatie van een zware kwetsuur aan zijn linkerknie. Valencia wil zich indekken tegen een eventuele terugval en is daarnaast ook van zins om het blessureleed van de middenvelder te gebruiken om de vraagprijs van vijftien miljoen euro enigszins te verlagen.



Valencia wil de transfersom van Rafinha in termijnen betalen: iets waar Barcelona volgens de lokale media welwillend tegenover staat. Indien de middenvelder door blessureleed echter niet minimaal 75 procent van de wedstrijden in een seizoen kan spelen, willen los Che dat het te betalen bedrag per termijn omlaaggaat, zo stelt RAC-1 . Na zijn debuut in november 2011 kwam Rafinha mede door blessureleed maar tot 87 duels in de hoofdmacht van Barcelona.