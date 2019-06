Valencia meldt zich in Eredivisie: "Gaan ons geen spelers door de strot duwen"

RKC Waalwijk staat voor een samenwerking met Valencia, weet het Brabants Dagblad dinsdag te melden.

Als onderdeel hiervan belegt de promovendus volgende maand een trainingskamp in de Spaanse stad. Tijdens dit trainingskamp oefent het elftal van trainer Fred Grim tegen het beloftenelftal van .



Het idee voor een samenwerking komt uit de koker van Pablo Longoria, sinds maart 2018 als sportief directeur verbonden aan los Che. De bestuurder van Valencia kijkt echter niet alleen in Nederland naar geïnteresseerde clubs. Ook in Frankrijk (Stade ) en België (Lokeren) heeft Valencia samenwerkingsverbanden. Alleen in Zwitserland is dat nog niet gelukt. Het is de bedoeling dat spelers uit Valencia B die de stap naar het eerste elftal niet kunnen maken, bij een club uit een van deze landen ervaring opdoen.



Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC, bevestigt tegenover het Brabants Dagblad dat er contacten zijn met Valencia. "Maar het gaat om een andere manier van samenwerken dan in de voetbalwereld gangbaar is. Valencia gaat ons geen spelers door de strot duwen. Er komen alleen spelers van Valencia naar RKC als wij denken dat die goed bij onze club passen. Spelers die opvallen bij Valencia B komen in onze reguliere scouting terecht."



Voorlopig blijft het bij uitwisselen van informatie aangaande de manier van werken, zo stelt van Mosselveld, die tweemaal bij Valencia op bezoek is geweest en momenteel bezig is met het geplande trainingskamp in Spanje. "Goed voor de teambuilding. En een mooie gelegenheid voor de technische mensen om elkaar beter te leren kennen." De RKC-bestuurder doelt daarmee naast Longoria op Jorge Lopez, de sportief directeur van Valencia B.