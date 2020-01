Valencia maakt met La Casa de Papel nieuwe aanwinst wereldkundig

Alessandro Florenzi vervolgt zijn loopbaan bij Valencia, zo maakt de Spaanse club via de officiële kanalen bekend.

De 28-jarige vleugelverdediger, die ook als buitenspeler en middenvelder uit de voeten kan, wordt door los Che tot het einde van het seizoen gehuurd van . Het is voorlopig onduidelijk of een optie tot koop heeft bedongen in de huurovereenkomst met de Romeinen.

Florenzi werd geboren in Rome en speelde bijna zijn gehele loopbaan voor AS Roma, dat hem in 2002 op elfjarige leeftijd overnam van Lodigiani. In eerste instantie lieten de Romeinen de verdediger naar Crotone, dat hem definitief overnam na een huurperiode, vertrekken, maar in 2012 werd hij voor een bedrag van 1,25 miljoen euro teruggehaald.

De 35-voudig Italiaans international speelde totaal 280 wedstrijden voor AS Roma.

Dit seizoen kon Florenzi niet altijd rekenen op een basisplaats bij AS Roma. De vleugelverdediger, die wel de aanvoerdersband droeg als hij op het veld stond, kwam in de eerste seizoenshelft tot achttien optredens voor de huidige nummer vier van de .

Het contract van Florenzi bij AS Roma loopt voorlopig nog tot medio 2023. De overstap naar Valencia hing al een tijdje in de lucht, daar hij eerder deze week al voet op Spaanse bodem zette om de transfer af te ronden.

Florenzi is de eerste winterse versterking van Valencia, dat de komst van Florenzi met een origineel filmpje bekendmaakte. Op de video die de club op sociale media heeft gedeeld, is te zien hoe Enrique Arce, beter bekend als Arturo Róman in de populaire Netflix-serie La Casa de Papel, vertelt dat het ‘Valencia-plan’ geactiveerd is. Vervolgens deelt Florenzi mee dat hij gearriveerd is bij Valencia.