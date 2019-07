Valencia eindelijk verlost van dure miskoop van 22 miljoen euro

Aymen Abdennour is niet langer speler van Valencia, zo meldt de Spaanse club via de officiële kanalen.

De Tunesische verdediger, die in 2015 voor 22 miljoen euro overkwam van , vervolgt zijn loopbaan bij Kayserispor, waar hij een meerjarig contract tekent. laat op de clubwebsite weten dat het contract van de mandekker is ontbonden.



Bij Valencia was Abdennour niet meer welkom. Volgens Spaanse media werd de verdediger zelfs verteld dat hij langer vakantie mocht vieren, zolang hij zich maar niet op de club meldde ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zijn contract liep nog een jaar door en met zijn salaris drukte hij zwaar op de begroting. Abdennour leek op weg naar Brescia, maar de speler weigerde de Italiaanse club.



Abdennour, die destijds werd gezien als de opvolger van de naar vertrokken Nicolás Otamendi, groeide bij los Che nooit uit tot een vaste waarde in de achterste linie. De 29-jarige verdediger kwam in zijn eerste twee seizoenen tot 45 competitiewedstrijden in LaLiga. De afgelopen twee seizoenen werd hij uitgeleend aan , waar hij slechts sporadisch in actie kwam.



De bij Valencia vertrokken verdediger maakte bij zijn eerste speelminuten in het Europese voetbal. Daarna volgden avonturen in Frankrijk bij en AS Monaco, dat hem na een verhuurperiode definitief overnam van Toulouse. Abdennour heeft 57 interlands voor Tunesië achter zijn naam staan.



Kayserispor is behoorlijk actief tijdens deze transferperiode, want Abdennour is alweer de achtste zomeraanwinst van de club uit de . In de afgelopen tijd werden onder meer Bernard Mensah ( ), Benoît Poulain ( ) en Ömer Uzun (VfL Bochum) naar Turkije gehaald. Abdennour wordt bij Kayserispor ploeggenoot van ex- -spelers Deniz Türüc en Bilal Basacikoglu.