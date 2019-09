Valencia boekt unieke zege op Chelsea en deelt Ajax waarschuwing uit

Valencia is uitstekend aan de groepsfase van de Champions League begonnen.

Het team van trainer Albert Celades was dinsdagavond op Engelse bodem een maatje te groot voor . Rodrigo maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer, waardoor voor de Londenaren het eerstvolgende duel met meteen belangrijk is. zal op zijn beurt met veel zelfvertrouwen de visite van aan Mestalla afwachten, al ontsnapte de Oost-Spaanse club in de slotminuten aan een gelijkmaker.

Chelsea maakte in de eerste helft de betere indruk. Met het 3-4-3-systeem creëerde het team van Lampard ruimte op de flanken en dat leidde ook tot mogelijkheden, maar echt grote kansen voor het doel van Jasper Cillessen bleven uit. Valencia liet de bal in de eerste 45 minuten veelal aan de thuisploeg, maar de toeschouwers op Stamford Bridge zagen bij tijd en wijle zien dat Valencia er op de counter zeer gevaarlijk uitkwam.



Lampard kreeg na een kwartier spelen al met een domper te maken. Mason Mount kwam niet ongeschonden uit een eerdere grove tackle van Francis Coquelin, die geel kreeg, en moest zich minuten later laten vervangen door Pedro. Onder aanvoering van een actieve Willian probeerden the Blues het doel van Cillessen op te zoeken, maar veel verder dan enkele halve kansen kwam men niet.



In de tweede helft was het juist Valencia dat zijn stempel op de wedstrijd wilde drukken. Het team van Celades zette Chelsea vast op eigen helft, maar ook los Che waren niet echt dreigend. Verder dan een wild schot van Kévin Gameiro op aangeven van Dani Parejo kwamen de bezoekers aanvankelijk niet. Tussendoor moest Cillessen tot het uiterste gaan om een vrije trap van Mikel Alonso te keren.



Een kwartier voor tijd sloeg Valencia toe. Na een slimme vrije trap van Parejo richting de goed vrijgelopen Rodrigo schoot de spits de bal met een stuit achter Kepa Arrizabalaga: 0-1. Toch had Chelsea de nederlaag aan zichzelf te wijten: na een enigszins discutabele handsbal van Daniel Wass wees Cuneyt Cakir in de 89e minuut naar de stip. Ross Barkley stuurde Cillessen de hoek in, maar de bal over via de bovenkant van de lat. Valencia boekte daardoor de eerste zege op Chelsea in een Europese competitie, na drie remises en drie nederlagen.