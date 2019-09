Valencia, Atlético Madrid en Sampdoria tasten definitief mis bij PSV

De toekomst van Mylian Jimenez ligt in Eindhoven. PSV maakt donderdag bekend dat de 16-jarige middenvelder zijn eerste profcontract heeft ondertekend.

Hij heeft zich tot de zomer van 2022 verbonden aan de club. was al minstens een maand in gesprek met Jimenez, die wordt gezien als een groot talent en volgens Voetbal International interesse genoot uit het buitenland.

De linkspoot, zoon van een Colombiaanse vader en Nederlandse moeder, zou aanbiedingen van , en hebben afgeslagen. PSV bevestigt dat er belangstelling was van 'gerenommeerde clubs uit het buitenland' en dat er 'met name uit Spanje' veel aandacht was voor Jimenez. De middenvelder maakte afgelopen jaar indruk op meerdere jeugdtoernooien.

Hoewel hij doorgaans voor PSV Onder-17 speelt, was Jimenez met de Onder-19 actief op een jeugdtoernooi n China, dat uiteindelijk werd gewonnen. Op dat toernooi was hij zelfs aanvoerder.

Ook in de voorbereiding van het huidige seizoen traint Jimenez regelmatig mee met de ploeg van Ruud van Nistelrooij.

In 2011, als speler van de F'jes, sloot hij zich aan bij de jeugdopleiding.