Vakkenvuller verbaast iedereen bij Vitesse: "Wauw, dacht ik toen"

Daan Huisman is een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Vitesse, dat de middenvelder onlangs meenam op trainingskamp naar Portugal.

Huisman (17) moet zijn eerste profcontract in Arnhem nog ondertekenen, al schuift hij binnenkort samen met zaakwaarnemer Louis Laros aan voor de eerste verkennende gesprekken met de clubleiding.

Huisman, die in zijn vrije tijd als vakkenvuller werkt bij een supermarkt, legt uit hoe hij door interim-trainer Edward Sturing werd geselecteerd voor het winterse trainingskamp in Portugal. "Ik kreeg telefoon van fysieke trainer Jan van Norel", zo zegt de jongeling in gesprek met de Gelderlander. "Je mag mee op trainingskamp, zei hij. Wauw, dacht ik toen. Ik ben dus echt goed bezig."

De middenvelder, sinds zijn tiende actief in de jeugdafdeling van , had soms moeite met het hoge tempo van de trainingen op Portugese bodem. "Het tempo ligt hoog, elke bal moet goed zijn. In de Onder-19 heb je bij een verkeerde aanname van de bal net nog even tijd", benadrukt Huisman het verschil tussen jeugdvoetbal en profvoetbal.

"Dan heb je van: oké, dat moet de volgende keer beter. Hier staan ze meteen op je lip. Dat is goed voor me. Ik kan niet nonchalant zijn."

Huisman is een kilometervreter die doorgaans zo'n dertien kilometer per wedstrijd aflegt. Er zijn echter ook verbeterpunten, want de jeugdige Vitessenaar heeft niet bepaald een sterk linkerbeen. "Daar valt nog veel winst te halen", zo beaamt de talentvolle middenvelder. "Ik voetbal in mijn vrije tijd met mijn broertje vaak nog op het veld van RKHVV. Dan gaat heel veel extra met links. Ik weet ook dat ik explosiever moet zijn. Daar werk ik ook aan."