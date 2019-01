Vader van Sala is 'ten einde raad': "Ik hoop dat alles goed komt"

De (voetbal)wereld vreest voor het leven van Emiliano Sala.

De aanvaller vloog maandag van Nantes naar Cardiff en dat vliegtuig lijkt van de radar te zijn verdwenen. De politie van Guernsey heeft inmiddels bevestigd dat er met twee vliegtuigen, twee helikopters en een reddingsboot wordt gezocht naar het vliegtuig en de drie inzittenden, onder wie dus de 28-jarige miljoenenaankoop van Cardiff City.

Vader Horacio houdt zijn hart vast, zo vertelt hij in een interview met het Argentijnse C5N : "Een vriend heeft me ingelicht, ik had nog niets gehoord. Ik ben in Rosario. Ik ben ten einde raad. Ik hoop dat alles goed komt." Cardiff-voorzitter Mehmet Dalman laat weten 'erg bezorgd' te zijn over het nieuws rondom het vermiste vliegtuig.



"We wachten de officiële bevestiging af voordat we iets kunnen zeggen. We maken ons grote zorgen over de veiligheid van Emiliano Sala." John Fitzgerald, de directeur van de afdeling Airsearch van de Kanaaleilanden, zegt dat hij geen overlevenden verwacht: "Ik denk dat de kustwacht ook niets anders verwacht. We weten gewoon niet hoe het vliegtuig is verdwenen."



Sala is de duurste speler uit de clubgeschiedenis van Cardiff. De Argentijn overtuigde dit seizoen bij Nantes met twaalf doelpunten en twee assists. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2022. Maandagmiddag was hij in Nantes om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten bij de club uit de Ligue 1. Op sociale media deelde hij beelden van deze ontmoeting. Sindsdien liet hij niets meer van zich horen via zijn eigen kanalen.