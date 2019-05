Vader Nouri emotioneel: "De droom van mijn zoon is uitgekomen"

Bij de huldiging van Ajax was donderdagmiddag een belangrijke rol weggelegd voor de vader en broer van Abdelhak Nouri.

Mohammed en Mo Nouri verschenen samen met de selectie van op het podium. De vader van de Ajacied kreeg de schaal overhandigd van aanvoerder Matthijs de Ligt en hield het niet droog.



"Jullie weten allemaal wat voor titel dit is", begon De Ligt ten overstaan van een vol Museumplein. "Dit is nummer 34 en dat heeft een betekenis. Wij als Ajax-zijnde willen hem graag aan iemand opdragen, dat weten jullie allemaal. Hij is voor Appie, onze Appie."De Ligt overhandigde de schaal aan de vader van Nouri, die de trofee onder luid gejuich omhoog hield en zichtbaar emotioneel raakte. "De droom van mijn zoon is uitgekomen door jullie allemaal, dankjewel. Wij zijn Ajax, wij zijn de beste", riep hij richting de supporters.