Vader Neymar: "We hadden geen keus, hij moest zich verdedigen"

De vader van Neymar neemt het in de Braziliaanse media op voor zijn zoon, die verdacht wordt van een verkrachting.

Neymar zou vorige maand in een hotel in Parijs een vrouw hebben verkracht die hij leerde kennen via Instagram. Om zijn onschuld te bewijzen, deelde de Braziliaan via hetzelfde medium een filmpje met daarin pikante foto's en WhatsApp-gesprekken die hij met de vrouw deelde. De politie in Brazilië heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen van de vrouw aan het adres van de voetballer.



De foto's die Neymar van de vrouw deelde, waren gecensureerd, net als haar naam. Toch is men een onderzoek gestart naar de aanvaller van , omdat het in Brazilië verboden is om zonder toestemming zulke privéfoto's te delen. Goal kan bevestigen dat de politie maandag het trainingskamp van de nationale ploeg heeft bezocht om hem daarvan op de hoogte te brengen.



"We hadden geen andere keus (dan de foto's openbaar te maken, red.)" reageert Neymar's vader tegenover Band, een Braziliaans tv-kanaal. "Liever een misdrijf op internet dan een verkrachting. Instagram heeft die video offline gehaald. Volgens de regels van Instagram is dat normaal. Neymar heeft de foto's gecensureerd en de naam van de vrouw ook. Hij moest zichzelf snel verdedigen."



"Het is beter om de waarheid te spreken en te laten zien wat er echt is gebeurd. We wisten van de chantage, maar we verwachtten niet dat ze naar de politie zou stappen." Volgens Neymar's vader kreeg de vrouw een dag nadat ze verkracht zou zijn niet de aandacht die ze wilde. "Ze wilde dat hij in het hotel bleef, maar Neymar moest naar de training."



"Toen hij later terugkwam, zag hij haar telefoon en besefte hij dat ze hem probeerde op te nemen", aldus Neymar senior. "We wisten dat het belangrijk zou zijn om de video op Instagram te zetten. Neymar ging naar bed en probeerde haar te kalmeren. Hij was heel rustig en toen hij het hotel verliet, gaf hij haar een ticket om terug te vliegen naar Brazilië."