Vader Neymar ontkent werkweigering: "PSG wist van de situatie af"

Paris Saint-Germain meldde maandagavond dat de club maatregelen gaat nemen tegen Neymar.

De Braziliaanse aanvaller had zich maandag moeten melden op de club om de voorbereiding van het nieuwe seizoen te beginnen, maar schitterde door afwezigheid. De vader annex zaakwaarnemer van Neymar vindt dat onjuist handelt.

"We hebben verplichtingen op 12 en 13 juli hier in Brazilië", zegt Neymar senior in gesprek met Fox Sports Brasil. "De afgelopen vijf jaar doet de stichting van Neymar al mee met dergelijke evenementen. PSG, in de persoon van president Nasser Al-Khelaïfi, heeft (in het verleden, red.) zelfs deelgenomen aan deze evenementen", zo claimt hij.



"Ik begrijp niet waarom PSG deze maatregelen neemt. We zijn geïrriteerd hierdoor, want PSG wist van de situatie af." Diverse Braziliaanse media hebben inmiddels al gemeld dat Neymar een vertrekwens kenbaar heeft gemaakt bij PSG. Technisch directeur Leonardo wilde dit niet bevestigen, maar gaf wel aan dat de naderende straf van Neymar een logische consequentie is van zijn afwezigheid.



"Hij was er niet, terwijl hij er wel had moeten zijn. Hij wist ook dat hij er moest zijn. We gaan nu kijken welke maatregelen we zullen treffen. Dat zouden we doen bij alle werknemers, dus ook bij hem", aldus Leonardo tegenover Le Parisien. "De vakantie duurde tot 8 juli en hij heeft zich niet laten zien. Wanneer hij terugkomt? Geen idee. Het enige wat ik weet, is dat hij er niet was op de afgesproken datum."



"Als een speler weg wilt bij een club, en dan heb ik het niet over Neymar in het bijzonder, dan is dat niet zo bijzonder, want dat komt wel vaker voor. Waarom zou het in dit geval een schande zijn? Neymar mag weg bij PSG, maar dan wel voor het juiste bedrag. Maar we weten niet wie hem wil hebben en voor welke prijs. En het zal niet in één dag gedaan zijn, dat is zeker", aldus de sportbestuurder van PSG, die erkende dat er al was gesproken met .