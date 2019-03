Vader Neymar in gesprek met PSG over contractverlenging

Het ziet er naar uit dat de Braziliaan binnenkort zijn handtekening gaat zetten onder een nieuw contract, ondanks dat hij nu al tot 2022 vastligt.

Neymar's vader heeft genoeg van de transferspeculatie rondom zijn zoon en claimt dat hij en Paris Saint-Germain het nu al over een contractverlenging van zijn zoon hebben.

Het vertrek van Cristiano Ronaldo liet bij een gapend gat achter en volgens het geruchtencircuit was de Braziliaanse vleugelaanvaller de anagewezen man om die leegte op te vullen. Anders behoorde ook een 'shock move' naar zijn oude club tot de mogelijkheden, maar Neymar senior, die als zijn zaakwaarnemer optreedt, verkondigt dat hij binnenkort voor twee seizoenen gaat verlengen in Parijs.

"Hij is bezig aan zijn tweede contractjaar bij , dus het duurt nog drie jaar voor zijn verbintenis afloopt", rekent Neymar senior voor bij UOL. "Toch praten we nu al over een verlenging. Mijn zoon is al voer voor speculatie sinds hij op zijn zeventiende zijn profdebuut maakte. Neymar heeft maar twee transfers gemaakt in zijn leven, maar er wordt al tien jaar gespeculeerd. De kans dat hij vertrekt is niet groot, ondanks dat hij elke transferperiode wordt genoemd."

"Dat betekent dat hij zijn carrière goed plant, maar het zegt niet dat hij ook daadwerkelijk gaat vertrekken", aldus Neymar senior. “Neymar heeft geen tijd gehad om te studeren voor dokter, advocaat of journalist. Hij is een voetballer. Onze taak is voor hem alles te regelen en plannen te maken. Als hij stopt, dan kan hij de rust opzoeken. We zijn blij met zijn carrière tot nu toe. Hij moet niet doen wat anderen vinden dat hij moet doen. Neymar is Neymar. Hij zal ook weer jonge spelers inspireren."

De Braziliaan scoorde tot dusverre 48 keer voor PSG, terwijl hij ook 27 assists noteerde sinds hij in de zomer van 2017 als duurste voetballer ooit van Barcelona naar PSG toog. Momenteel is hij echter geblesseerd aan zijn voet en zonder hem werd de Franse topploeg uitgeschakeld in de .

Dat was vorig seizoen ook al het geval in absentie van Neymar en het gebrek aan Europees succes is een van de hoofdredenen waarom Neymar steeds met een uitgaande transfer in verband wordt gebracht. In de stevent men echter onbedreigd af op de landstitel en Neymar hoopt het slot van de competitie mee te kunnen maken nu hij fysiek weer beter begint te worden.