Vader Neymar: "De onderhandelingen zijn niet voorbij"

De aanvaller keerde deze zomer niet terug naar Barcelona, maar het lijkt verre van uitgesloten dat een deal alsnog tot stand gaat komen.

Paris Saint-Germain en komen mogelijk toch nog tot een akkoord voor Neymar nu diens vader en zaakwaarnemer beweert dat er nog altijd wordt gepraat tussen de clubs.

Neymar werd afgelopen zomer sterk in verband gebracht met een terugkeer in LaLiga, maar de transfersoap kreeg niet het gewenste einde voor de Braziliaan.

-directeur Leonardo gaf toe dat Neymar de club wenste te verlaten en beloofde medewerking te verlenen als het juiste bod op tafel werd gelegd.

Naar verluidt wilde PSG 222 miljoen euro of een hoge geldsom met meerdere ruilspelers ontvangen en Barcelona zag haar tegenaanbiedingen keer op keer afgewezen worden, terwijl ook nul op het rekest kreeg.

Neymar, die nog drie jaar vastligt bij de Franse topclub, moet dit seizoen zijn eerste minuten nog maken aangezien trainer Thomas Tuchel zei de 27-jarige niet te selecteren voordat zijn toekomst duidelijk was.

Het verstrijken van de transferperiode leek het einde van de transfersoap omdat Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu stelde dat Barcelona in januari geen nieuw bod gaat doen op de Braziliaan.

Neymar senior is daar echter niet van overtuigd. "De onderhandelingen tussen de clubs zijn niet voorbij", meldde hij tijdens de Edinburgh Sports Conference.

"Een Braziliaan wil gewoon zijn waar hij gelukkig is en hij was erg gelukkig bij Barcelona. Toen zijn vrienden hem vroegen terug te keren, raakte dat hem."

"Er staat echter geen ontsnappingsclausule in zijn contract en dat maakt de zaken erg lastig. We hebben gevochten om tijdig een akkoord te bereiken en doen wat we kunnen voor hem."