Vader Guardiola: "Het kan een ja zijn, dat hij terugkeert naar Barcelona"

Valenti Guardiola zegt dat als zijn zoon terugkeert naar Barcelona, het zou zijn om eerste team van de club te trainen.

De Spaanse oefenmeester begon zijn trainerscarrière in Camp Nou in 2018 en hield de club aan veertien hoofdprijzen in vier jaar tijd, waaronder drie landskampioenschappen en twee Champions Leagues.

Guardiola introduceerde zijn eigen unieke 'tiki-taka'-filosofie bij . Lionel Messi, Xavi en Andrès Iniesta speelden een grote rol onder zijn leiding, daar hij een van de beste ploegen in de geschiedenis smeedde.

De 48-jarige trainer verliet de club in 2012 na een sabbatical van een jaar, ging hij aan de slag bij . Hij kende drie succesvolle jaren in Duitsland, om vervolgens aan de slag te gaan bij zijn huidige club .

Lees beneden verder

Bij City heeft hij twee Premier League-titels gewonnen en vorig seizoen veroverde de club de binnenlandse treble. Guardiola heeft nog een contract tot de zomer van 2021 in het Etihad Stadium, maar er wordt gespeculeerd over zijn toekomst.

Op de vraag of Guardiola in de toekomst openstaat voor een terugkeer naar Barca, zei Valenti tegen verslaggevers: "Het kan een ja zijn, dat hij terugkeert naar Barcelona, maar het zou zijn om te coachen.

"Sinds hij het huis heeft verlaten, heeft hij altijd zijn eigen beslissingen genomen. Ik heb hem nooit geadviseerd."