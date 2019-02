Vader en zaakwaarnemer hielden kersverse PSV'er weg bij Barcelona

Richard Ledezma is een van de drie Mexicanen bij PSV, maar het scheelde weinig of de middenvelder had helemaal niet in Eindhoven gespeeld.

Met Barcelona was er namelijk nog een kaper op de kust. Vader Jorge Ledezma laat in gesprek met Marca weten waarom zijn zoon La Masía weigerde om aan de slag te gaan op De Herdgang. "Wij denken dat hij in Eindhoven meer kansen op speeltijd krijgt."



De 18-jarige Ledezma verruilde zijn geboorteland de Verenigde Staten eind vorig jaar voor Eindhoven. Bij PSV tekende hij een contract tot de zomer van 2020. Zijn ouders werden echter geboren in Mexico en verlieten dat land voor een betere toekomst in Amerika. Ondanks de beperkte financiële middelen stond alles in het teken van voetbal. "We hadden geen geld om hem naar een jeugdopleiding te sturen, dus begon hij met voetballen in een competitie met alleen Latino-kinderen", vertelt vader Jorge.



Via Real Salt Lake ging het snel met Ledezma. Hij kon in Europa aan de slag bij Barcelona en PSV. Ledezma zag een toekomst bij de Catalaanse topclub zeker zitten. "Hij was erg enthousiast over die mogelijkheid, maar uiteindelijk hebben we samen met zijn zaakwaarnemer besloten dat het beter was om naar PSV te vertrekken. We geloven dat hij hier meer kansen zal krijgen dan in Barcelona." Vooralsnog zal Ledezma aansluiten bij PSV Onder-19.



Voor de jongeling wacht in de toekomst wellicht nog een moeilijke keuze. Ledezma werd zelf geboren in de Amerikaanse stad Phoenix, maar zijn roots liggen dus in Mexico. De middenvelder heeft beide nationaliteiten en speelde enkel oefenwedstrijden voor de Onder-20 van de Verenigde Staten. "Ik zie hem graag in de nationale ploeg van Mexico spelen, maar ik zal altijd respect hebben voor de keuze van mijn zoon", bekent Ledezma senior.