Vader Cheryshev sluit terugkeer naar Real Madrid niet uit: "Zeg nooit nooit"

Denis Cheryshev's vader sluit niet uit dat zijn zoon in de toekomst terug gaat keren bij Real Madrid.

De 28-jarige vleugelaanvaller blonk afgelopen zomer namens Rusland uit op het WK. Cheryshev heeft niet langer last van blessures en kent een solide seizoen bij , dat hem huurt van . Beide ploegen staan donderdagavond tegenover elkaar in de return van de kwartfinale van de , waar Valencia de heenwedstrijd vorige week met 3-1 won.

"Ik ben blij dat Denis vertrouwen in zichzelf heeft en elke wedstrijd laat hij zich meer gelden", vertelt zijn vader Dmitry in gesprek met Goal . "Hij neemt steeds meer initiatief en hij probeert nog meer werk te doen, zowel defensief als aanvallend. Voor mij, en ik praat als coach en niet als vader, ben ik tevreden met negentig procent van het werk dat hij doet dit seizoen."

Cheryshev senior ziet het WK van 2018 als een keerpunt voor de carrière van zijn zoon, omdat de vleugelspeler daarna meer in zichzelf is gaan geloven. "Het WK hielp hem. Door wat doelpunten te maken op het grootste toernooi ter wereld groeit elke voetballer. Dus Denis is gegroeid en vandaag de dag gelooft hij in zichzelf en in zijn capaciteiten."

Cheryshev kent een rommelige carrière en stond tot de zomer van 2016 onder contract bij , maar de Madrilenen verhuurden hem drie keer. Los Blancos liet de linkspoot definitief vertrekken naar Villarreal, maar zijn vader is van mening dat hij nog steeds de kwaliteit heeft om voor de topclubs te spelen.

Lees beneden verder

"Weet je, toen hij onder contract stond bij Real Madrid, werd hij vaak uitgeleend en zodra hij zijn eerste contract tekende, werd hij uitgeleend omdat er weinig kansen waren om te spelen. Op een gegeven moment kwam hij terug en begon hij speeltijd te krijgen. Maar halverwege het seizoen, realiseerde hij zich dat om te concurreren met Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale en andere sterren van het team, hij moest spelen en zijn waarde te bewijzen. Omdat hij heel weinig kansen had, was het moeilijk voor hem om de concurretiestrijd aan te gaan."

"Elke keer dat Denis werd uitgeleend, keerde hij terug naar Real, omdat de club hem niet wilde laten gaan. Op een bepaald moment besloten ze hem definitief naar Villarreal te laten gaan. Bij dit team speelde hij een jaar, maar omdat de club in een onstabiele situatie verkeerde, hebben ze hem laten gaan."

"Als hij voor een langere periode bij één club had gespeeld, zou er consistentie zijn geweest en dan zou het winstgevend zijn geweest. Een terugkeer naar Real Madrid in de toekomst? In het Russisch zeggen we altijd 'zeg nooit nooit'."