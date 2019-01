'Utrecht is niet happig op vertrek en eist vier miljoen euro'

Patrick Joosten geniet interesse van verschillende clubs in Engeland en Spanje, zo meldt Voetbal International maandagavond.

De prestaties van de 22-jarige aanvaller, die dit seizoen door FC Utrecht wordt verhuurd aan VVV-Venlo, is ook bij partijen uit het buitenland opgevallen, zo meldt het weekblad.



Joosten was in zijn laatste vier wedstrijden voor de Limburgse formatie goed voor drie doelpunten en twee assists. De Domstedelingen willen de aanvaller echter niet zomaar laten gaan. Naar verluidt lijkt de club minimaal vier miljoen euro te willen ontvangen voor de rechtspoot. Joosten ligt nu nog tot de zomer van 2020 vast in Utrecht.



Meerdere partijen uit de Championship en de League One, waaronder Coventry City, hebben interesse in Joosten. Ook clubs uit Spanje hebben de aanvaller op de radar staan. Joosten zelf zou graag 'een mooie transfer' naar het buitenland willen maken, zo klinkt het. Joosten heeft dit seizoen in zeventien wedstrijden voor VVV vijf keer gescoord en vier keer een assist geproduceerd.