Utrecht akkoord met Borussia Dortmund: "Hij is een buitenkans"

FC Utrecht heeft zich weten te versterken met Tashreeq Matthews, zo maken de Domstedelingen maandagmiddag bekend via de officiële kanalen.

De Zuid-Afrikaans jeugdinternational wordt in eerste instantie tot het einde van het seizoen gehuurd van Borussia Dortmund, waarna hij middels het lichten van een optie tot koop definitief ingelijfd kan worden.

"Tashreeq is een groot talent uit Zuid-Afrika, een buitenkans. Een compliment aan onze Hoofd Scouting Alje Schut, die met zijn netwerk een belangrijke rol heeft gespeeld om de speler aan ons te binden", reageert directeur voetbalzaken Jordy Zuidam opgetogen op de deal. "Tashreeq is een aanvallende middenvelder, maar hij kan ook in de aanval op de flanken spelen. Een technisch zeer vaardige speler, lichtvoetig en - dus - heel wendbaar. Het is een speler met snelheid én een goede steekpass in de benen. We hebben veel vertrouwen in het talent van Tashreeq en kijken uit naar de samenwerking."Matthews doorliep de jeugdopleiding van Ajax Cape Town en verliet die club in november van het afgelopen jaar voor Dortmund. Doordat de achttienjarige aanvallende middenvelder niet speelgerechtigd was, kwam het niet van een debuut voor de hoofdmacht van. Wel deed hij in met het Onder-19-elftal van de Duitse grootmacht mee aan de UEFA Youth League. Matthews zal zich in eerste instantie melden bij de selectie van Jong FC Utrecht.