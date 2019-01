Usain Bolt zet punt achter carrière: "Het was leuk zolang het duurde"

Usain Bolt heeft een punt gezet achter zijn carrière als profvoetballer. Zijn droom om voor Manchester United te spelen bleek al snel een illusie.

De Jamaicaan speelde niet één officiële wedstrijd in het betaald voetbal en zal niet meer op zoek gaan naar een club, zo laat hij weten via zijn social media. Eerder trainde het sprintkanon mee met Central Coast Mariners, Borussia Dortmund en Strömsgodset IF.

De 32-jarige Bolt was tot het najaar van 2017 professioneel sprinter. Hij is de wereldrecordhouder en olympisch kampioen op de honderd, tweehonderd en op de viermaal honderd meter estafette. Daarnaast heeft Thunderbolt met 19,93 seconden het wereldjeugdrecord op de tweehonderd meter in handen en was hij als junior de enige die erin slaagde om die afstand binnen de twintig seconden te lopen.



Bolt heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij profvoetballer wilde worden. Hij trainde sinds augustus mee bij Central Coast Mariners en scoorde in een oefenwedstrijd tegen Macarthur South West United (4-0) twee keer. De club uit Gosford wilde hem vastleggen, maar kon geen 'commerciële oplossing' vinden om aan de voorwaarden van Bolt te voldoen. Hij zou 2,6 miljoen euro per jaar hebben gevraagd.Bolt wees vervolgens een aanbieding van het Maltese FC Valletta af en werd in verband gebracht met clubs als Dorados de Sinaloa en Sivasspor. Hij gaat echter niet meer op zoek naar een nieuwe club: "Het was een goede ervaring. Ik vond het leuk om bij het team te horen en het was leuk zolang het duurde. Mijn sportieve leven is nu over, dus ik ga mij nu richten op andere zaken. Er zitten veel dingen in de pijplijn", aldus Bolt.