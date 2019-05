Urby Emanuelson hekelt racisme: "Het is misplaatst"

Urby Emanuelson speelde in de Serie A voor onder meer AC Milan en AS Roma en weet als geen ander dat racisme nog steeds actueel is in Italië.

De Nederlander baalt stevig dat rassenhaat niet uitgebannen lijkt te kunnen worden in Italië en in andere voetbalstadions. "Het is jammer dat dit nog steeds gebeurt in een sport waarin zoveel culturen samenkomen, die juist staat voor verbroedering", zegt hij in gesprek met de NOS. In de afgelopen tijd werden onder anderen Kalidou Koulibaly en Moise Kean van en racistisch bejegend in het stadion.

"Ik weet ook eigenlijk niet of het wel eens gaat stoppen", vervolgt de 32-jarige middenvelder van , die zich een oefenwedstrijd van in 2013 nog goed voor de geest kan halen. "Het publiek van de tegenpartij maakte apengeluiden naar meerdere zwarte voetballers, maar in het bijzonder naar Kevin-Prince Boateng. Die reageerde heel fel, schoot de bal in het publiek en liep het veld af. Op dat moment volgden wij als team en werd de wedstrijd gestaakt."



"Het is misplaatst. En bij de tegenpartij spelen ook zwarte spelers, maar die fluiten de fans niet uit. Het is misschien wel extra pijnlijk als het op zo'n grappende wijze gebeurt." Voor Boateng was de maat vol na het veelbesproken incident. Hij liet de topclub uit Milaan achter zich en tekende een contract bij . "Het incident met AC Milan was zes jaar geleden, je hoopt dat anno 2019 niet meer mee te maken", verzucht Emanuelson. "Ik vraag me af hoe je dit moet oplossen."



Raheem Sterling is uitgegroeid tot boegbeeld in de strijd tegen racisme in het voetbal. De aanvaller van gebruikt met name social media om de aanhoudende problemen voor donkere spelers aan te kaarten. Emanuelson prijst de inzet van de Engelsman, maar weet ook dat er nog een lange weg te gaan is. "Racisme is heel lastig aan te pakken", zo stelt hij. "Want, los je met een gevangenisstraf of geldboete het probleem ook echt op? En de UEFA, Adidas en Nike maken genoeg campagnes, maar helpt dat dan genoeg? Ik weet het eigenlijk ook niet."



De voormalig Ajacied keerde in 2017 terug op de Nederlandse velden. De routinier van FC Utrecht ziet in de geen problemen wat betreft racisme, zeker in vergelijking met Italië. "Ik heb het hier niet zo vaak meegemaakt, vooral de laatste jaren niet. Natuurlijk worden er weleens gekke dingen geroepen, maar ik hoor geen apengeluiden", aldus Emanuelson.