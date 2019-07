Update ‘Zaakwaarnemer houdt vertrek Gastón Pereiro voorlopig tegen’

PSV verwacht Gastón Pereiro snel uit te zwaaien, al is er nog geen witte rook aan de horizon.

Onder meer De Telegraaf, Voetbal International en het Eindhovens Dagblad hebben reeds gemeld dat de middenvelder op weg is naar Spartak Moskou, dat bereid zou zijn vijftien miljoen euro te betalen. is akkoord gegaan met de deal, waardoor een vertrek van Pereiro lonkt.

In afwachting van een overstap zit de Uruguayaans international dinsdagavond al niet meer bij de selectie voor de wedstrijd tegen FC Basel, zo bevestigde de club. Het Eindhovens Dagblad houdt nog een slag om de arm inzake de transfer, aangezien Paco Casal, de zaakwaarnemer van Pereiro, in het verleden vaak niet vies was van schimmige praktijken.

'In dit geval is het afwachten of het allemaal wel gaat gebeuren. De zaakwaarnemer van Pereiro, de Uruguayaanse media-tycoon Paco Casal, geldt niet als de meest consistente functionaris binnen zijn vakgebied en gevreesd wordt dat hij een aantal clubs nog tegen elkaar gaat uitspelen', zo schrijft de lokale krant. Eerder werden en al gelinkt aan de middenvelder.

Lees beneden verder

Pereiro, die nog tot volgend jaar zomer vastligt in Eindhoven, 'heeft zelf weinig invloed op de gang van zaken, zo is de inschatting van betrokken', zo schrijft men. De 24-jarige middenvelder staat sinds medio 2015 onder contract bij PSV en speelde sindsdien 146 wedstrijden voor de club. In deze duels kwam Pereiro tot 47 treffers en 21 assists.

Update 24 juli 18.12 uur - ‘Zaakwaarnemer houdt vertrek Gastón Pereiro voorlopig tegen’

Er is nog geen witte rook te bespeuren omtrent de overstap van Gastón Pereiro naar Spartak Moskou, zo meldt het Eindhovens Dagblad woensdagmiddag. Paco Casal, de zaakwaarnemer van de Uruguayaan, heeft zijn fiat nog niet gegeven voor de uitgaande PSV-transfer van om en nabij de vijftien miljoen euro. ‘Het is nog steeds de vraag of hij dat überhaupt gaat doen’, voegt de regionale krant toe over de belangenbehartiger, wiens ‘wil wet lijkt’.